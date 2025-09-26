Acaban de llegar a Zara los pantalones anchos que arrasan entre las más estilosas: son cómodos, elegantes y los llevarás con blusas

El otoño trae consigo algunas de las mejores opciones para renovar el armario con vistas a la nueva temporada. Así, entre las prendas más destacadas, los pantañones anchos y fluidos continúan ocupando un lugar muy importante. Y no es para menos: son cómodos, elegantes y favorecedores. Es decir, la solución perfecta tanto para un look de diario como para una ocasión más especial.

Desde los vaqueros hasta los tejidos satinados, se consolidan como la piedra angular de un estilismo totalmente desenfadado. Además, hay que tener en cuenta los colores tendencia de la temporada: neutros y terrosos, aunque acompañados de tonalidades vibrantes con las que romper la monotonía. En este amplio repertorio, colores como el tierra, el arena o el marrón chocolate se convierten en una apuesta segura.

Teniendo todo esto en cuenta, encontramos en Zara los pantalones anchos que, si bien acaban de llegar a la tienda, arrasan entre las más estilosas. Especialmente, a la hora de lucirlos con una bonita blusa que le dé cierto aire boho chic a todo el estilismo.

Los mejores looks para otoño de vaqueros y blusas

A la hora de combinar los pantalones anchos con blusitas hay que tener en cuenta diferentes aspectos, sobre todo a la hora de confeccionar un look cargado de personalidad. A continuación, mostramos algunas ideas para triunfar esta temporada, de una manera sencilla, elegante y, sobre todo, cómoda:

Colores claros : la sencillez hecha elegancia. Esta temporada se llevan mucho los colores neutros, entre ellos el blanco invernal o tonalidades crudas, como el blanco roto; o ligeramente más oscuras, con un cierto matiz de arena e incluso rozando el dorado suave. Así, podemos dejar volar la imaginación hasta crear un look perfecto para estos primeros días de otoño en los que parece que el verano todavía se resiste a desaparecer.

: la sencillez hecha elegancia. Esta temporada se llevan mucho los colores neutros, entre ellos el blanco invernal o tonalidades crudas, como el blanco roto; o ligeramente más oscuras, con un cierto matiz de arena e incluso rozando el dorado suave. Así, podemos dejar volar la imaginación hasta crear un look perfecto para estos primeros días de otoño en los que parece que el verano todavía se resiste a desaparecer. Denim y boho chic : dos tendencias que se mantienen en auge. Los vaqueros anchos son un básico de armario, una prenda cómoda y versátil que encaja a la perfección con el aire romántico de las blusas boho chic. Desde bordados hasta mangas bullonadas y volantes, la idea es clara: lo cómodo sienta bien .

: dos tendencias que se mantienen en auge. Los vaqueros anchos son un básico de armario, una prenda cómoda y versátil que encaja a la perfección con el aire romántico de las blusas boho chic. Desde bordados hasta mangas bullonadas y volantes, la idea es clara: . Tejidos satinados: un toque de glamour para looks de diario. Otra de las apuestas más firmes viene de la mano de los tejidos satinados, ya sea en faldas midi o pantalones. Sea cual sea el caso, se puede aúnar con otra de las tendencias de esta temporada: los infalibles conjuntos a dos piezas o total looks.

Así son los pantalones anchos de Zara que están arrasando

Pantalones anchos con detalle de botón en dorado / Zara

En el catálogo de la nueva colección de Zara encontramos estos bonitos pantalones anchos de color arena. Disponibles desde la talla XS hasta la XL, son favorecedores y elegantes para una gran cantidad de circunstancias posibles. Además, cuentan con un detalle que los hace aún más especiales: el botón dorado con relieve situado en el cierre frontal.

Pantalones anchos de Zara / Zara

Se trata de una prenda ideal para combinar con una blusa romántica y unas botas de estilo cowboy, un estilismo que podemos completar con algunos accesorios, como unos collares largos o unos pendientes más llamativos.

Pantalones anchos de Zara / Zara

Precio: 35,95€

Referencia: 8967/574/711