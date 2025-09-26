Cortita y en el color tendencia del otoño: así es la chaqueta en efecto piel de Mango ideal para llevar con vaqueros

La llegada del otoño es un momento perfecto para renovar el armario con vistas a los días de oficina. Y lo cierto es que la vuelta a la rutina todavía está reciente. Así, mientras los colores de la temporada se van adueñando poco a poco del paisaje, los catálogos de moda muestran una amplia selección de prendas ideales para disfrutar del entretiempo.

Una vez más, las tonalidades neutras arrasan en las colecciones de otoño - invierno 2025, con el negro, el gris o el blanco invernal acompañados por colores más vibrantes. No obstante, existe un claro protagonista: el marrón chocolate. La naturaleza cobra así un fuerte impulso dentro de las nuevas tendencias, con una paleta otoñal muy característica y el matiz terroso vistiendo los escaparates.

Como no podía ser de otra forma, en Mango encontramos la chaqueta de efecto piel en color marrón chocolate, perfecta para llevar con vaqueros. Además, es cortita, por lo que resulta muy favorecedora con tiro alto, creando así un estilo más desenfadado para esos días en los que el frío todavía parece estar lejos.

Cómo combinar el marrón chocolate esta temporada

Esta cálida tonalidad es muy agradecida a la hora de encontrar 'compañeros' para crear un look de esos que no pasan desapercibidos, ya sea de estilo casual, de oficina o el clásico 'todoterreno'. A continuación, vamos a ver algunas ideas que las más estilosas tendrán en cuenta para sacarle el máximo partido al color tendencia de la temporada:

Total look . En primer lugar, podemos optar por una opción segura, pero en auténtico auge . Se trata de los estilismos completamente monocromos, ya sea gracias a un vestido, un mono o un elegante conjunto de dos piezas.

En primer lugar, podemos optar por una . Se trata de los estilismos completamente monocromos, ya sea gracias a un vestido, un mono o un elegante conjunto de dos piezas. Tonos terrosos . Si queremos jugar un poco más con la gama cromática de los colores tierra, podemos optar por acompañar el chocolate de tonos como el ámbar, el granate o el borgoña .

. Si queremos jugar un poco más con la gama cromática de los colores tierra, podemos optar por acompañar el chocolate de tonos como . Contraste de colores . Otra alternativa es elegir tonalidades diferentes, que le den más profundidad. Por ejemplo, el rosa empolvado, el verde oliva o el azul marino . Continúa siendo una apuesta enfocada en la colorimetría de la naturaleza, sin perder de vista la elegancia y efectividad visual. Además, permite resaltar el marrón.

. Otra alternativa es elegir tonalidades diferentes, que le den más profundidad. Por ejemplo, . Continúa siendo una apuesta enfocada en la colorimetría de la naturaleza, sin perder de vista la elegancia y efectividad visual. Además, permite resaltar el marrón. Chocolate y negro. Aunque antes solía evitarse esta combinación, lo cierto es que ha ganado fuerza en los últimos años hasta posicionarse como un infalible de las pasarelas. Además, se puede añadir una blusa blanca como punto de luz para completar el outfit.

Así es la chaqueta marrón chocolate de Mango

Chaqueta de efecto piel en color chocolate / Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la 4XL, esta chaqueta es una apuesta segura para afrontar la llegada del otoño, especialmente en esos días en los que todavía no hace frío. Además, es perfecta para diferentes ocasiones, ya sea un día de trabajo como una tarde entre amigas o algo más formal.

Precio: 49,99€

Referencia: 17094433

Chaqueta de efecto piel en color chocolate / Mango

Otras opciones que no querrás perderte esta temporada

No cabe duda de que el marrón chocolate está arrasando esta temporada. Por eso, encontramos muchas más opciones, tanto en Mango como en otras reconodidas firmas. Sin embargo, la colorimetrá varía en muchas de ellas entre el marrón de tonalidad media y el negro. Así lo podemos ver en esta chaqueta, también de Mango, realizada 100% en piel.

Chaqueta de piel en color marrón claro / Mango

Esta prenda está disponible desde la XS hasta la XL y, aunque su precio es considerablemente más elevado (199,99€), muestra la tendencia de este año por las chaquetas cortas, de estilo bomber y en tonalidades neutras o terrosas. Así, la encontramos también en negro.

Chaqueta de piel en color negro / Mango

Precio: 199,99€

Referencia: 17096342