Acaba de llegar a Zara y es un éxito absoluto: La chaqueta de ante que las más estilosas llevarán con vaqueros todo el otoño 2025

Acaba de llegar a Zara y será un éxito absoluto: La chaqueta de ante que las más estilosas llevarán con vaqueros todo el otoño 2025

Lo que más nos gusta del otoño es la posibilidad de experimentar con los looks. El mercurio da una tregua, pero las temperaturas no son tan frías como para que nuestros estilismos se vean eclipsados por abrigos y chaquetones. Ahora podemos jugar con las capas y las combinaciones de texturas, cortes y tejidos. Por eso, las chaquetas de entretiempo se convierten en la prenda básica con la que podemos subir de nivel cualquier opción de look. Desde una socorrida chaqueta acolchada a una elegante blazer, pasando por la súper en tendencia chaqueta de ante, todas ellas se convierten en una opción segura a la hora de darle un toque más personal a nuestros vaqueros anchos favoritos.

Tejido estrella de este otoño 2025, el ante se ha convertido en el match perfecto para los estilismos de diario, esos que se configuran en base a la comodidad, pero buscando siempre un puntito sofisticado y en tendencia. Además de estar presente en prendas como pantalones o faldas, el ante no abandona a su prenda fetiche: la clásica chaqueta. Este otoño, frente a otras propuestas como las parkas en efecto piel, las clásicas gabardinas o las siempre acertadas americanas, la chaqueta de ante es la verdadera prenda revelación.

La veremos en versión abriguito, también en parka, de estilo bomber o tipo cazadora, pero siempre haciendo match con cualquiera de los vaqueros que más se llevan. La favorita de las más estilosas y por la que han perdido la cabeza, no es otra que ésta que acaba de llegar a Zara y que es absolutamente irresistible. En el clásico tono que caracteriza al ante y con un punto un poco vintage, la chaqueta de ante de Zara será un éxito absoluto entre las más estilosas, así que no te lo pienses, échale un vistazo y prepara tus vaqueros favoritos para que hagan match.

Así combinan las más estilosas una chaqueta de ante con unos vaqueros este otoño

No tiene muchas complicaciones porque, al ser una prenda tan atemporal y versátil, la puedes llevar con toda clase de vaqueros y con cualquier prenda en la parte superior. Estas son algunas de las claves que la smás estilosas toman como referencia para plantear sus looks con chaqueta de ante y vaqueros este otoño.

Para las más clásicas : Las más clásicas optan por una chaqueta de ante en tonos neutros (camel, marrón chocolate o topo) y la llevan con vaqueros rectos o de corte wide leg. Rematan el estilismo con una blusa blanca o un jersey de cuello alto en tonos crudos para aportarle un aire más pulido al look. En cuanto a los complementos, para replicar un poco la estética old money, juegan con unos mocasines, unos botines de tacón sensato y un bolso estructurado tipo bucket que puedan llevar cruzado.

: Las más clásicas optan por una chaqueta de ante en tonos neutros (camel, marrón chocolate o topo) y la llevan con vaqueros rectos o de corte wide leg. Rematan el estilismo con una blusa blanca o un jersey de cuello alto en tonos crudos para aportarle un aire más pulido al look. En cuanto a los complementos, para replicar un poco la estética old money, juegan con unos mocasines, unos botines de tacón sensato y un bolso estructurado tipo bucket que puedan llevar cruzado. Con un aire boho : El ante siempre tiene ese guiño setentero que no pasa de moda. Puedes ptenciar esa esnecia retro con unos vaqueros acampanados o de pernera ancha. La chaqueta, si quieres darle un aire más setentero, puedes llevarla con flecos o incluso bordados, pero siempre de estilo cazadora. Una blusa estampada y unas botas altas ponen el broche de oro a este estilismo.

: El ante siempre tiene ese guiño setentero que no pasa de moda. Puedes ptenciar esa esnecia retro con unos vaqueros acampanados o de pernera ancha. La chaqueta, si quieres darle un aire más setentero, puedes llevarla con flecos o incluso bordados, pero siempre de estilo cazadora. Una blusa estampada y unas botas altas ponen el broche de oro a este estilismo. Para las urbanitas : Las más atrevidas combinan la chaqueta de ante con vaqueros wide leg o baggy y camiseta básica, logrando un aire desenfadado pero con intención. Puedes añadir unas zapatillas minimalistas o bailarinas y un bolso en bandolera para rematar un conjunto cómodo y con un punto muy actual.

: Las más atrevidas combinan la chaqueta de ante con vaqueros wide leg o baggy y camiseta básica, logrando un aire desenfadado pero con intención. Puedes añadir unas zapatillas minimalistas o bailarinas y un bolso en bandolera para rematar un conjunto cómodo y con un punto muy actual. Ojo a los detalles: El juego de texturas es lo que hace especial esta combinación. Los jeans, más gruesos y funcionales, encuentran en el ante un contrapunto suave y delicado. Por eso, es importante mantener el resto del look sencillo, dejando que los dos tejidos protagonistas mantengan esa perfecta simbiosis.

Cortita y de estilo clásico, así es la chaqueta de ante de Zara que es un éxito absoluto entre las más estilosas

Aunque el efecto ante se haya convertido en tendencia total este otoño, es un tejido completamente atemporal, por lo que da igual que la próxima temporada no esté tan en auge, podrás seguir llevándolo. Además, si se trata de un diseño como el de esta chaqueta de Zara, tampoco tendrás muchos problemas a la hora de seguir llevándola.

Chaqueta de ante de Zara. / Zara

Se trata de una chaqueta de corte clásico, con un largo que no llega a la cadera y cuellos. Destacan los bolsillos en forma de paneles en ambos laterales y el detalles de los botones en madero, que nos han conquistado.

Chaqueta de ante de Zara. / Zara

A diferencia de otros modelos, esta chaqueta de Zara recuerda a las bombers de ante clásicas, lo que la hace perfecta para llevarla en un look de estilo vintage. La puedes combinar con unos vaqueros wide leg en un denim clarito y un jersey de color negro, para hacer contraste; con unos vaqueros de corte barrel y una blusa blanca, o con unos jeans más rectos en azul clásico y un jersey en los mismos tonos que la cazadora.

Chaqueta de ante de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Zara tiene un precio de 29.95 euros.

Ref: 4968/224/704

Otras chaquetas de ante de Zara que también fichan las más estilosas este otoño

Como el ante es una auténtica revolución y parece haberse disparado la fiebre para hacerse con una chaqueta confeccionada en este tejido, te proponemos dos alternativas a la primera opción de Zara.

La primera de las chaquetas tiene un corte que recuerda más a las cazadoras. Con el cuello subido y cremallera, esta chaqueta de ante tiene un punto más informal y es un poco más clarita. Nos parece ideal para llevarla en un look todo al gris.

Chaqueta de ante de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 3046/278/704

La segunda opción es similar a la primera, pero no tiene ese punto retro que tanto nos ha gustado. Es un poco más ffuncional y nos parece una opción ideal para llevarla con un vestido de flores en un estilismo muy boho.

Chaqueta de ante de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Zara tiene un precio de 39.95 euros.

Ref: 8372/286/700