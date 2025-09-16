Lefties reinventa los vaqueros anchos y lanza los que más estilizan y llevarás sin parar con botas cowboy.

No habrá una temporada en la que no se lleven los vaqueros. Pueden variar los cortes, pero siempre serán los salvadores oficiales de cualquier look funcional. A la vista está, que no hay otoño en el que las firmas no tengan su apartado correspondiente en clave denim donde podemos ver cuáles son las tendencias en vaqueros de la temporada. En el caso de este otoño, todo parecía indicar que viviríamos un cambio de paradigma, pero nada más lejos de la realidad. Los vaqueros anchos se sieguen imponiendo a los pitillo y sólo los pantalones holgados tendrán capacidad para hacerles frente a la hora de combinarlos con las blusas más bonitas del otoño.

Los vaqueros anchos se llevan, es una obviedad, pero no sólo los wide leg son los que más veremos. Con las perneras bastante anchas, estos jeans ceden el testigo a otras propuestas fluidas y cómodas, como los baggy o los balloon, para seguir haciendo de la comodidad la base de los looks de entretiempo. Además de ser cómodos, estos vaquero anchitos también tienen la capacidad de resultar muy favorecedores porque equilibran las forman y proporcionan la figura. Eso sí, tienen que ser unos pantalones con el tiro elevado y con algún detalle que estilice la figura.

Con el tiro elevado son los vaqueros con los que Lefties reinventa el concepto denim y que se han colado entre nuestros favoritos a la hora de buscar unos jeans que favorezcan. Estlizan, son originales y los llevarás sin parar con botas cowboy. Échales un vistazo y descubre por qué son unos de los que más favorecen.

Anchos y con detalles que alargan las piernas, así son los vaqueros con los que Lefties reinventa el denim

Tienen cierto aire dosmilero y eso es uno de los puntos a su favor. A pirncipios de los 2000 proliferaron los vaqueros con cuñas en los laterales y con mixes de tejidos, bien fabricados por nosotras mismas, bien así por defecto, que buscaban ofrecer un corte mucho más acampanado. Una vez que irrumpieron los diseños ajustados, este tipo de jeans dejó de verse. Ahora, Lefties rescata esta tendencia y la lleva a uno de sus vaqueros más favorecedores.

Vaqueros de Lefties. / lefties

Con un tiro elevado, pero no en exceso, estos vaqueros cominan distintas tonalidades de vaqueros para ofrecer un diseño que, además de ser muy original, resulta muy favorecedor. ¿La razón? La verticalidad. Gran parte del éxito de los vaqueros anchos es que estilizan la figura porque tener unas perneras holgadas que dibujan una línea vertical que hace que la figura se vea alargada ipso facto. Estos vaqueros, al tener combinados tejidos vaqueros en un corte vertical, hacen que esa línea se potencie todavía más. El resultado es una figura más estilizada y esbelta.

Vaqueros de Lefties. / lefties

A la hora de combinarlos, siempre puedes apostar por unas cómodas zapatillas deportivas, pero si lo que quieres es darle un punto actual, apuesta por una botas cowboy o un diseño en efecto ante que haga contraste con la intensidad del azul que tiñe a estos vaqueros.

Vaqueros de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros anchos de Lfties tienen un precio de 22.99 euros.

Ref: 5414/319/405