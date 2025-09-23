Cómodos y en el color en tendencia del otoño 2025, así son los pantalones anchos de Zara perfecto para un total look de ante.

Las tendencias de este otoño 2025 nos están dejando una paleta cromática bastante reducida. Somos conscientes de que esta estación no es tan colorida como el verano o la primavera, pero esta temporada la variedad de tonalidades se ha reducido bastante. Se llevan los tonos tierra, que los vemos en los conjuntos de punto, que vuelven a ser tendencia este otoño. Por suerte, estas tonalidades no son las únicas, el burdeos también se adueña de prendas en tendencia, como las chaquetas de ante. En cualquier caso, los colores que más se llevan este otoño son los que son y tenemos que abrazarlos. Aunque, de todas estas propuestas cromáticas, hay una tonalidad que no resulta del todo anodina y que vemos presente en otra de las tendencias que más despuntan este otoño: el efecto ante.

Este tipo de tejido lo hemos visto en chaquetas y faldas, pero no estaba demasiado presnte en otras prendas más básicas para el día a día. Nos referimos a los pantalones anchos que, si has estado antenta, sabrás que se seguirán llevando bastante (auqnue el corte y los tejidos puedan variar un poco). En esa línea de meclar tendencias, tanto cromáticas como en tejidos, encontramos en Zara los pantalones anchos y cómodos perfectos para abrazar el efecto ante de la forma más estilosa.

En el color más en tendencia del otoño y bastante cómodos, estos pantalones anchos de Zara son perfecto para apostar por un look de lo más otoñal, ya sea mezclándolo con otras texturas de la temporada, como el ante, o con prendas estampadas, como las blusas de flores. Aunque, de todas las posibilidades de looks que existen, un total look en ante con estps pantalones ancgos de Zara es la opción que más interesante nos parece.

Las claves para acertar con un total look de ante este otoño 2025

Un total look en el mismo color o en el mismo tejido tiene varios puntos positivos. Por un lado, no tienes que plantearte combinaciones con las que acertar porque el combo ya te viene dado. Por otro, el éxito está garantizado porque los estilismos monocromáticos son elegantes y muy favorecedores por potenciar la sensación de bloque (que estiliza y alrga la figura). En el caso de un total look en ante, el combo puede complicarse un poco, por lo que debes tener en cuenta algunos detalles. Toma nota.

Jugar con la gama cromática : El ante siempre destaca en tonos otoñales, como marrón chocolate, camel, arena, burdeos o verde oliva. Para un total look elegante, lo ideal es mantenerse en la misma gama cromática y variar algunos matices. Puedes jugar con prendas que sean de la misma gama cromática, pero no exactamente el mismo color (una chaqueta camel y falda midi en un marrón más oscuro, por ejemplo).

: El ante siempre destaca en tonos otoñales, como marrón chocolate, camel, arena, burdeos o verde oliva. Para un total look elegante, lo ideal es mantenerse en la misma gama cromática y variar algunos matices. Puedes jugar con prendas que sean de la misma gama cromática, pero no exactamente el mismo color (una chaqueta camel y falda midi en un marrón más oscuro, por ejemplo). Combinar diferentes volúmenes : Si apuestas por un total look, equilibrar las proporciones es indispensable. Una cazadora corta de ante pide a gritos que la combines con unos pantalones de pernera ancha o una falda midi; un abrigo largo de ante, en cambio, queda mejor con pantalones rectos o pitillo para compensar volúmenes. La clave está en no saturar con prendas demasiado holgadas.

: Si apuestas por un total look, equilibrar las proporciones es indispensable. Una cazadora corta de ante pide a gritos que la combines con unos pantalones de pernera ancha o una falda midi; un abrigo largo de ante, en cambio, queda mejor con pantalones rectos o pitillo para compensar volúmenes. La clave está en no saturar con prendas demasiado holgadas. Apostar por siluetas sencillas : El ante ya aporta textura de por sí, así que conviene que las prendas sean de líneas limpias y pulidas. Evita demasiados adornos, cortes complicados o apliques. Un conjunto de chaqueta recta y falda lápiz o un vestido camisero con botas de ante resulta más elegante que un combo recargado.

: El ante ya aporta textura de por sí, así que conviene que las prendas sean de líneas limpias y pulidas. Evita demasiados adornos, cortes complicados o apliques. Un conjunto de chaqueta recta y falda lápiz o un vestido camisero con botas de ante resulta más elegante que un combo recargado. Complementos ligeros : El riesgo del ante es que puede dar la sensación de pesadez. Para evitarlo en tu look, añade accesorios que aporten ligereza, como un pañuelo de seda, un bolso estructurado en otro material (piel lisa o charol) o unos pendientes minimalistas que den luz al rostro.

: El riesgo del ante es que puede dar la sensación de pesadez. Para evitarlo en tu look, añade accesorios que aporten ligereza, como un pañuelo de seda, un bolso estructurado en otro material (piel lisa o charol) o unos pendientes minimalistas que den luz al rostro. Calzado que aporte armonía: La opción más fácil es combinar el look con unas botas o botines de ante en el mismo tono para reforzar la coherencia del total look. Si prefieres romper el monolook, elige un calzado en efecto piel o incluso unas deportivas retro.

Anchos y de ante, así son los pantalones de ante de Zara en el color más en tendencia del otoño 2025

En pantalones anchos pensábamos que ya lo habíamos visto todo, desde los vaqueros palazzo a los diseños de punto, pasando por lo clásico de estilo sastre. Estábamos contentas (y cómodas) con las propuestas existentes y no necesitábamos nada más. Al menos hasta este momento, que han aparecido tendencias nuevas y Zara nos ha creado la necesidad de añadir a nuestra lista de pantalones anchos un nuevo diseño.

Pantalones de ante de Zara. / Zara

Como el ante se ha convertido en el tejido predilecto de este otoño 2025, no nos ha extrañado lo más mínimo descubrir que esta textura también se cuela entre las propuestas de pantalones anchos. En el caso de los de Zara, nos encontramos ante un diseño bastante similar a lo que serían unos pantalones de punto. Con el tiro alto y la cintura elástica, estos pantalones se antojan comodísimos para el día a día. Tienen caída, por lo que resultan bastante elegantes.

Pantalones de ante de Zara. / Zara

Además de ser de ante, estos pantalones también son en el color más en tendencia del otoño, que no sólo es el marrón. Cualquier tonalidad que se mueva entre la gama cromática de las tonalidades tierra es tendencia y el ante se presenta en un adorable color caramelo.

Pantalones de ante de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de ante de Zara tienen un precio de 29.95 euros.

Ref: 2157/140/730

Total look de ante, también con camisa de Zara

Como la idea es plantear un total look en ante, en Zara no dan puntada sin hilo y también presentan una favorecedora camisa a juego con los pantalones. De estilo safari, esta camisa no es la primera vez que protagoniza un total look (la hemos visto mucho este verano en propuestas de lino). La camisa presenta dos bolsillos laterales en la zona del pecho y una cintura ajustable para que la pieza resulte favorecedora y evitemos el efecto saco. Además, lo que más nos gusta de esta camisa es que la podemos llevar como sobrecamisa en el propio total look o también con unos vaqueros.

Camisa de ante de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa de ante de Zara tiene un precio de 35.95 euros.

Ref: 2157/240/730