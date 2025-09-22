Anchos y en el color en tendencia del otoño, así son los pantalones de Zara que las chicas boho llevan con blusas holgadas

Anchos y en el color en tendencia del otoño, así son los pantalones boho de Zara que las más alternativas llevan con blusas holgadas.

La estética boho es, por definición, un estilo relajado, que combina influencias bohemias y hippies. Es una forma de vestir que transmite naturalidad y desenfado a través de prendas fluidas, en colores tierra, con estampados étnidos, ssuperposiciones y detalles como bordados, volantes y flecos. Nació en los 70 y a día de hoy sigue siendo una de las tendencias favoritas de la sque huyen de convencionalismos. Lo vemos en vestidos boho, que suelen tener batante caída y se combinan con botas de estilo cowboy y cazadoras de ante y flecos, pero también en propuestas que tienen como protagonistas vaqueros anchos y blusitas con chorreras.

A diferencia de otras estéticas, como la aesthetic, la boho no es amiga de los conjuntos de punto, por muy fluidos, cómodos y en tendencia que estén. Los estilismos bohemios destacan por las prendas combinadas, por el mix de tecturas y por hacer de la caída una de las señas de identidad más reconocibles. En esa línea, encontramos en Zara unos pantalones anchos que se convierten en la prenda perfecta con la que las chicas más alternativas llevan a otro nivel sus looks boho.

Ideales para llevarlos con una blusa holgadita, estos pantalones boho de Zara no sólo enraízan con las tendencias bohemias gracias a su corte o sus posibilidades de combinación, también gracias a color que los tiñe, que no puede estar más en tendencia. Spoiler, no se trata del marrón ni del burdeos, pero es una de las tonalidades más otoñales y favorecedoras.

Las claves para que el combo pantalones anchos y blusa funcione en un look boho

Estamos acostumbradas a que los estilismos boho, casi siempre, sean con un vestido o una falda como protagonistas. Cuando decidimos sustituirlos por otras prendas, los cambiamos por unos vaqueros de inspiración setentera y los combinamos con una blusa que presente alguna característiva más hippie. Pero, cuando nos animamos a ir un paso más allá y nos decantamos por unos pantalones sueltecitos, el combo se nos complica.

Tenemos bastante interiorizado que los pantalones aanchos deben combinarse con una prenda superior más ajustadita para equilibrar las formas, que no nos planteamos que haya otras opciones. Las blusas sueltecitas, por ejemplo, también hacen match con unos pantalones holgados, sólo hay que saber cómo combinarlos.

La mezcla de colores : Para evitar el efecto saco y darle luz al estilismo, juega con tonalidades contrapuestas. Si los pantalones son oscuros, apuesta por una blusa en una tonalidad más clarita, y al contrario. Intena que las prendas no sean demasiado llamativas para darle el protagonismo a una sola.

: Para evitar el efecto saco y darle luz al estilismo, juega con tonalidades contrapuestas. Si los pantalones son oscuros, apuesta por una blusa en una tonalidad más clarita, y al contrario. Intena que las prendas no sean demasiado llamativas para darle el protagonismo a una sola. Mete la blusa por dentro : Es la clave de cualquier estilismo con unos pantalones anchos si lo que quieres es enmarcar la figura y destacar la zona de la cintura. No es necesario meter toda la prenda, con la parte delantera es suficiente.

: Es la clave de cualquier estilismo con unos pantalones anchos si lo que quieres es enmarcar la figura y destacar la zona de la cintura. No es necesario meter toda la prenda, con la parte delantera es suficiente. Un calzado que eleve: En este tipo de estilismos necesitarás un calzado que eleve tu figura. No es necesario llevar un taconazo, con que sea un pequeño tacón con el que ganar un par de centímetros, vale.

Así son los pantalones anchos y en el color en tendencia de Zara que las bohemias fichan para sus looks

Nada más verlos hemos sentido un flechazo absoluto. Con una caída brutal, estos pantalones huyen de estampados boho y se tiñen de un único color: el caldera. No está al nivel de los marrones o burdeos, pero se mueve entre los tonos tierra, que son los que sientan las bases de qué es lo que más se lleva este otoño. Presentan un tiro medio, siendo ligeramente ajustados hasta la zona de la cadera, desde donde salen dos amplias y generosas perneras.

Pantalones boho de Zara. / Zara

Con dos pienzas en los laterelas, el detalle original de los pantalones es que desde esas pinzas sale una pieza en el mismo tejido que se superpone a la pernera y añade todavía más movimiento a la prenda. El resultado son unos pantalones cómodos, favorecedores y muy estilosos que puedes llevar con una blusa sin miedo al temido efecto saco.

Pantalones boho de Zara. / Zara

Podemos proponerte múltiples combinaciones. La más básica, con una blusa blanca. Pero el combo que nos ha encantado es el que lleva la modelo. La mezcla del dulce celeste con la intensidad del caldera dan como resultado un estilismo con mucha personalidad, perfecto para las chicas más boho.

Pantalones boho de Zara. / Zara

Dispocnibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos de Zara en el color más en tendencia del otoño tienen un precio de 35.95 euros.

Ref: 8670/945/172