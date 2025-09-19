Olvida todo sobre los conjuntos de punto, Zara lanza el set más en tendencia y elegante del otoño y no es con pantalones.

El punto se ha convertido en uno de nuestros tejidos favoritos. Es cómodo y versátil y, según cómo lo combines, también puede resultar muy elegante. Aunque lo vemos en prendas como vestidos y jerséis, las últimas temporadas han dejado claro que el reinado lo tienen los conjuntos de punto, que sustituyen a los vaqueros anchos en los estilimos más cómodos para el día a día.

Lo más habitual es que estos conjuntos de punto se configuren en base a unos pantalones anchitos y un jersey o un cárdigan, pero las tendencias de este otoño 2025 plantean un cambio en este tipo de looks. Con la estética preppy haciendo frente a los estilismos boho, los cojuntos de punto se visten de esa atemporalidad elegante para sustituir a los pantalones por una minifalda, con mucha más personalidad. Por eso, esta temporada tienes que olvidar todo lo que sabes sobr elos conjuntos de punto y abrazar el total lool en punto que proponen desde Zara. Es elegante, cómodo y no puede estar más en tendencia.

Cómo combinar un conjunto de punto con falda y jersey este otoño 2025

Los conjuntos de punto clásicos se siguen llevando, sí, pero ahora que la estética preppy vuelve a estar en alza, nada mejor que alternar los pantalones con una falda cortita. Este tipo de conjuntos quedan ideales, sobre todo, si son monocromático y en algún color otoñal, como el gris, el burdeos o el marrón. A pesar de ser bastante versátiles, el largo de la falda puede plantearnos ciertas dificultades a la hora de combinarlos. Estos son algunos de los detalles que debes tener en cuenta.

El calzado, la piedra angular : Si buscas un aire más urbano y elegante, puedes llevarlo con botas altas de piel (en color burdeos si el conjunto es gris, por ejemplo, en camel si el conjunto es marrón o burdeos) y un abrigo largo que deje entrever la falda. El contraste de proporciones (falda corta con prenda de abrigo XXL) le da un aire muy estiloso y actual al outfit. Si prefieres un look más desenfadado, unas bailarinas en colores neutros (o en un sencillo animal print), son perfectas para darle un aire de inspiración parisina

Adiós, pantalones, las faldas cortitas los sustituyen en el conjunto de punto de Zara más en tendencia del otoño

Estamos acostumbradas a que los conjuntos de punto lo configuren unos pantalones anchitos y con el tiro alto y un jersey o cárdigan, pero, como el punto y los tejidos similares se seguirán llevando, muchas firmas apuestas por renovar la tendencia. Eso, unido a que la estética preppy y las reminiscencias dosmileras están también bastante en auge, tienen como consecuencia que vuelva a nuestros armarios la icónica minifalda.

Conjunto de punto con falda de Zara. / Zara

Esta prenda marcó un antes y un después en los estilismos durante los años 70, cuando el largo de los vestidos y faldas se acortó bastante para empezar a mostrar (por fin) las piernas. En aquella década, las botas altas, sobre todo, las acharoladas, se convirtieron en el calazado perfecto con el que combinarlas. Ahora, con una mezcla de los orígenes setenteros, la estética preppy y la nueva ola de los 2000, la falda corta (o minifalda) regresa para sustituir a los pantalones en los conjuntos de punto. En el caso de este look de Zara, el conjunto se compone de una falda cortita y ligeramente evasé y un jersey de mangas cortas. El jersey tiene unos acabados plisados tanto en la zona del cuello y el bajo, como en las mangas.

Conjunto de punto con falda de Zara. / Zara

A pesar de que las tendencias de este otoño 2025 invitan a apostar por tonalidades que se mueven entre los marrones y los camel, este conjunto de Zara se presenta en un clásico y atemporal gris para que puedas sacarle mucho partido. A la hora de combinarlo, nos gusta con unas botas altas en efecto piel y de color burdeos y un abrigo ligeramente oversize, también de color gris. Para remarcar el estilo preppy, puedes añadirle un pañuelo anudado al cuello.

Conjunto de punto con falda de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la talla XL, el conjunto de punto de Zara tiene un precio de 22.95 euros, en el caso de la falda, y de 22.95 euros, en el caso del jersey.

Ref falda: 2893/156/802

Ref pantalones: 2893/153/802