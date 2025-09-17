Zara ya tiene el conjunto de punto cómodo, elegante y versátil por el que sustituirás vaqueros, pantalones y vestidos

Necesitamos que las temperaturas bajen ya. Por un lado, porque no aguantamos un día más de calor. Por otro, porque estamos deseando hacer de las tendencias del otoño nuestro nuevo mantra de estilo. A pesar de que muchas ya estamos haciendo la transición de looks combinando unos vaqueros anchos con camisetas y tops, necesitamos hacer de la superposiciones de capas la seña de identidad de nuestros looks. Mezclar prendas en efecto ante, jugar con el efecto piel y, de nuevo, hacer de los conjuntos de punto nuestro uniforme todoterreno con el que sobrevivir al día a día.

Cómodos, favorecedores, versátiles y atemporales, los conjuntos de punto son, sin duda, la gran revelación de estilo de los últimos años. Llegaron para acercarnos la estética comfy y se quedaron para convertirse en los protagonistas de la estética old money. En colores neutros y looks monocromáticos, los conjuntos de punto tienen todos los ingredientes para ser una pieza indispensable dentro del lujo silencioso.

En Zara hemos encontrado ese conjunto de punto cómodo, elegante y versátil con el que, no sólo apostarás por el lujo silencioso, también sustituirás vaqueros, pantalones y vestidos de flores, por muy bonitos que estos sean. Si también estás deseando que bajen las temperaturas para empezar a apostar por los looks otoñales, echa un vistazo a este conjunto de punto de Zara.

Todas las razones por las que un conjunto de punto tiene que estar sí o sí en tu armario

Desde que empezaran a llevarse hace ya unas cinco temporadas, los conjuntos de punto se han convertido en el look sencillo y cómodo (también calentito) por el que todas apostamos cuando necesitamos una propuesta relajada. No es que el punto no estuviese en tendencia hasta ese momento, es que se había llevado en prendas sueltas y en ese momento dio el salto a los looks coordinados. Empezamos a ver muchas propuestas de pantalones y jerséis en tonos neutros que las más estilosas combinaban con depotivas en looks relajados y botas y botines en estilismos más estudiados. La era de los conjuntos de punto había comenzado y a día de hoy siguen siendo un must en toda regla. Si todavía no tienes claro por qué estos conjuntos deben estar en tu armario, te contamos los motivos.

Comodidad elevada al máximo : El punto se adapta al cuerpo como una segunda piel, sin ceñirse en exceso y respetando la libertad de movimiento. Es perfecto para esos días en los que queremos un look envolvente y cómodo sin renunciar al estilo, en este caso, ás clásci.

: El punto se adapta al cuerpo como una segunda piel, sin ceñirse en exceso y respetando la libertad de movimiento. Es perfecto para esos días en los que queremos un look envolvente y cómodo sin renunciar al estilo, en este caso, ás clásci. Versatilidad absoluta : Un conjunto de punto —ya sea formado por falda y jersey, pantalón ancho y top o vestido y cárdigan— puede funcionar igual de bien con unas bailarinas elegantes, que con botas altas en efecto piel, por no hablar de unas deportivas. Basta con jugar con los complementos para transformarlo.

: Un conjunto de punto —ya sea formado por falda y jersey, pantalón ancho y top o vestido y cárdigan— puede funcionar igual de bien con unas bailarinas elegantes, que con botas altas en efecto piel, por no hablar de unas deportivas. Basta con jugar con los complementos para transformarlo. Estética minimalista y sofisticada : Los tonos neutros, la caída de los tejidos y la sencillez de sus líneas hacen que cualquier look en punto desprenda ese aire de lujo silencioso tan buscado esta temporada.

: Los tonos neutros, la caída de los tejidos y la sencillez de sus líneas hacen que cualquier look en punto desprenda ese aire de lujo silencioso tan buscado esta temporada. Tendencia atemporal : Mientras otros tejidos se llevan y dejan de llevarse, el punto siempre es tendencia. Tampoco necesita reinventarse, sólo seguir dibujando siluetas relajadas y apostar por los colores en tendencia, como los tierra, los grandes protagonistas del momento.

: Mientras otros tejidos se llevan y dejan de llevarse, el punto siempre es tendencia. Tampoco necesita reinventarse, sólo seguir dibujando siluetas relajadas y apostar por los colores en tendencia, como los tierra, los grandes protagonistas del momento. Efecto estilizador: Cuando el corte es el adecuado, un conjunto de punto puede alargar la figura y resaltar la silueta de una forma elegante, especialmente si se combina con tiro alto y prendas monocromáticas.

En camel y con cárdigan, así es el conjunto de punto de Zara con el que sustituirás vaqueros, pantalones y vestidos

Es cierto que el resultado no es el mismo si llevas un vestido estampado, unos vaqueros anchos o un conjunto de punto. Con independencia de los complementos con los que combines estas piezas, cada una de ellas tiene un sello y una impronta personal. A pesar de ser diferentes y tener opciones de looks más so menos elegantes, el conjunto de punto está por encima de todas ellas y se convierte en la opción exclusiva para el otoño. Sobre todo, si se trata de un conjunto de punto como este de Zara.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Bastante sencillo, el conjunto se compone de unos pantalones de punto con el tiro subidito y las perneras anchas. Además, las perneras cuentan con una línea en vertical que ayuda a que la figura se vea todavía más estilizada. En el caso del cárdigan, se trata de una pieza con un largo a la cadera y el bajo ligeramente acampanado. Lo que más nos gusta de esta prenda son los detalles de los botones en dirado, que le dan al look un aire muy sofisticado y elegante.

Conjunto de punto de Zara.2 / Zara

Nuestra propuesta favorita es en un favorecedor color tostado, que va muy en consonancia con las estéticas que más se llevan esta temporada. El lujo silencioso y la estética old money abogan por apostar por tonalidades neutras, prendas clásicas y atemporales y looks minimalistas. Este look, en esta tonalidad, lo tiene todo. A pesar de ello, también encontramos este conjunto en un gris oscuro muy favorecedor y un beige muy clarito con el que también puedes hacer de la estética old money tu sello personal.

Conjunto de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de punto de Zara tiene un precio de, 19,95 euros, en el caso de los pantalones, y de 17,95 euros, en el caso del cárdigan.

Ref pantalones: 5039/223/761

Ref cárdigan: 5039/222/761

Completa tu look con unas bailarinas de estilo preppy

Un conjunto de punto lo puedes llevar tanto con unas deportivas como con unas botas, pero el resultado con unas bailarinas nos parece mucho más interesante. Con un punto dulce y romántico, las bailarinas encajan a la perfección con esa estética clásica, minimalista y atemporal que buscamos ofrecer al apostar por este look. Estas bailarinas de Zara pueden ser una opción ideal para rematar tu look de conjunto de punto. Son en beige muy clarito, casi blanco, y cuenta con unos relives sobre un tejido en efecto piel.

Bailarinas de Zara. / Zara

Disponibles desde el númeri 35 hasta el 42, las bailarinas de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 2544/610/126