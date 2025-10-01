Tipo Barbour, así es la chaqueta de ante de Stradivarius más en tendencia del otoño que las pijitas llevan con vaqueros

El otoño ya está aquí y, aunque no es fácil despedir el verano, lo cierto es que ver las nuevas colecciones de moda hace que el cambio sea un poco más llevadero. Sobre todo, cuando por fin podemos empezar a vestir con varias capas, enriqueciendo así nuestro outfit. Para ello, encontramos esta temporada diferentes tipos de cazadoras, que van desde las biker de piel hasta las bomber o chaquetas de tipo Barbour.

Una de este último estilo es precisamente la que más nos ha llamado la atención del catálogo de Stradivarius: de efecto ante e ideal para llevar con unos buenos vaqueros. Este año se vive el regreso de lo atemporal, pasando por los mocasines planos o los abrigos encerados, siempre en colores neutros, verdes o terrosos; y este tipo de chaquetas están arrasando en todas las tiendas.

Las cazadoras Barbour, ese icono británico que combina tradición y funcionalidad, destacan por su carácter versátil a la hora de completar cualquier look. Desde unos jeans anchos hasta un vestido lencero, no cabe duda de que son la compañera ideal de esta temporada.

Opciones de looks con una chaqueta tipo barbour y unos vaqueros

A la hora de combinar una cazadora Barbour con unos vaqueros, la clave se encuentra en los complementos, ya sean los zapatos, los accesorios y, sobre todo, la actitud. A continuación, vemos algunas opciones de looks ideales para este otoño:

Chaqueta Barbour con aires Boho chic . Lo mejor de la temporada de otoño - invierno 2025 es su eclecticismo, es decir, la cantidad de tendencias que convergen al mismo tiempo. Así, una opción es combinar la chaqueta Barbour, en tonalidades marrones, con una blusa boho estampada, unos vaqueros y unas botas de serraje o estilo cowboy.

Barbour oversize o vintage . Las chaquetas oversize continúan en auge y podemos optar por una de ellas, combinada con unos vaqueros rectos o acampanados, un jersey de cuello alto y unos mocasines planos. Un bolso cruzado de flecos podría ser el complemento perfecto en esta ocasión.

Estilo urbano. Los colores neutros son tendencia y, por eso, podemos optar también por un estilo total black. Para ello, basta con elegir una chaqueta Barbour encerada negra, unos vaqueros también negros y concluir, según el gusto personal de cada una, con unos botines también negros o unas zapatillas blancas para darle algo de contraste.

Así es la chaqueta efecto ante de Stradivarius

Aunque la mayoría de las cazadoras Barbour que podemos ver son enceradas, en Stradivarius encontramos esta de efecto ante. Está disponible desde la talla XS hasta la L y cuenta con un llamativo color marrón, muy propio de esta temporada. Además, presenta una solapa con detalle de tejido combinado que le da un toque más rompedor.

Es una opción perfecta para lucir con unos vaqueros, ya sean wide leg, baggy o de corte recto. De esta forma, podemos crear un estilismo cómodo y relajado, tanto para ir al trabajo como para disfrutar de una otoñal tarde entre amigas. Combinada con unos botines o unos mocasines planos, conseguiremos crear el outfit definitivo de la nueva temporada.

Precio: 39,19€ (antes 55,99€)

Referencia: 5862/754/400