Zara tiene el vestido de invitada de flores con efecto tipazo que llevarás con botas altas después de la boda

Aunque la temporada alta de las bodas ya ha pasado, lo cierto es que en otoño todavía se celebran algunos de los enlaces más bonitos del año. Bañados por el color rojizo de los árboles, se convierten en la ocasión perfecta para lucir esos looks de invitada tan propios del entretiempo. Además, con el cambio de estación llegan también las nuevas tendencias que no podremos dejar pasar.

Teniendo esto en cuenta, son muchos los vestidos que encontramos en las nuevas colecciones de las firmas más populares. Sin embargo, Zara tiene una de las mejores opciones: de flores, con efecto tipazo y, lo mejor de todo, es que no dudarás en lucirlo con botas altas después de la boda.

Esta temporada de otoño - invierno 2025 ofrece además una gran diversidad de propuestas y arrasan los colores terrosos, con especial protagonismo para el marrón chocolate. También los tonos ocre o verdes son una puesta asegurada, así como los vestidos lenceros, estampados o el terciopelo.

Así puedes reutilizar un vestido de invitada en un look básico de otoño

En ocasiones, comprar un vestido de invitada resulta difícil, especialmente porque existe la creencia de que solo se podrá utilizar en ocasiones tan especiales como esa. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Según la elección del vestido y cómo se combine podremos crear auténticos outfits para lucir de una manera más desenfadada y casual. Aquí van algunos puntos clave a tener en cuenta:

Con una chaqueta de cuero, ya sea biker, oversize o bomber. De esta forma, le daremos al look un giro más rockero y moderno, rompiendo el aire más clásico o elevado que podría darle, por ejemplo, una blazer. Además, funcionará muy bien con vestidos de seda, satén o estampado floral.

Capa con jersey ancho por encima. Otra forma de romper el "estilo boda" es incluyendo en el outfit un jersey amplio, con buena caída. Conseguiremos así un toque chic, cómodo y perfecto para ir a tomar algo un día tranquilo.

Con botas altas. Dejando a un lado los tacones de corte salón, lucir con el vestido unas botas altas le dará un aire más de diario, al tiempo que estilizan la figura.

Accesorios otoñales. Por último, no podemos obviar el importante papel que juegan los accesorios. Una boda exige algo más fino, en función del tipo de ceremonio que se celebre. Sin embargo, si vamos a salir una noche cualquiera o queremos ir más arregladas para un día de oficina, tendremos una mayor holgura a la hora elegir. Bufandas, cinturones XXL, pendientes maxi o collares podrían marcar la diferencia.

Está en Zara el vestido de invitada de flores con efecto tipazo

Así es el vestido de invitada de flores con efecto tipazo / Zara

En Zara encontramos este vestido midi de escote asimétrico y manga larga, perfecto para una ceremonia en la que el frío empieza a cobrar protagonismo. Además, su sencillez permite que lo podamos utilizar después con unas botas de caña alta, preferiblemente negras o marrón chocolate. Si queremos triunfar con esta elección, podremos optar por pendientes, collares o pulseras en tonos ocre y dorado. Disponible desde la talla S hasta la L, enamorará a más de una.

Vestido de flores con efecto tipazo, ideal para una boda en octubre / Zara

Precio: 35,95€

Referencia: 1223/472/746