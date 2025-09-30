El vestido animal print de Mango que ajusta la cintura y las más estilosas llevan con botas altas y bomber

El estampado animal print continúa en auge, llevando los diseños arriesgados a otro nivel y en Mango encontramos la opción perfecta: midi, satinado y efecto tipazo. Así, reúne algunas de las tendencias clave de esta temporada de otoño - invierno 2025. Si queremos un éxito asegurado, solo tendremos que combinarlo con unas botas altas y una cazadora bomber.

Aunque septiembre es el mes de la vuelta a la rutina por excelencia, los momentos de ocio y descanso también merecen su atención. Por ello, no podemos pasar por alto esos conjuntos tan favorecedores que bien sirven para una tarde entre amigas o una cena elegante. Sea como sea, la tendencia de los tejidos satinados y los estampados llega con fuerza para elevar cualquier look.

Además, no solo encontramos prendas holgadas y oversize, sino que entre las nuevas colecciones también se cuelan los vestidos entallados, que afinan la cintura con un aire de lo más favorecedor. A continuación, vamos a ver algunos estampados como paso previo antes de llegar al de Mango.

Vestidos estampados con efecto tipazo que puedes llevar con botas altas este otoño

Vestido midi estampado / Zara

En el amplio repertorio de los vestidos estampados, encontramos ejemplos de todo tipo: animal print, geométricos, abstractos, con motivos florales o combinando diferentes tejidos en una misma prenda. Así, por ejemplo, en Zara podemos ver este vestido de 45,95€ (referencia: 5029/172/330), ajustado a la cintura. Con escote en pico, volantes y estampado colorido, realza la figura para obtener un resultado de lo más favorecedor.

Vestido de tul con escote en la espalda / Stradivarius

Por otro lado, las telas de tul arrasan esta temporada, con opciones como este vestido de Stradivarius (referencia: 6288/550/660), de tejido elástico y espalda descubierta. Con un precio de 25,99€, es otra de las apuestas aseguradas. Ahora bien, las opciones son infinitas: desde vestidos camiseros hasta diseños boho totalmente ceñidos; pero ¿cómo podemos potenciar el efecto tipazo?

Lucir el vestido con cinturón . Esta es una opción ganadora para resaltar las curvas femeninas. Además, esta temporada vuelven los cinturones de todos los tamaños y estilos, desde los más finos hasta los XXL; y pueden ser de ante o de cuero, sencillos o acompañados de pedrería y tachuelas.

. Esta es una opción ganadora para resaltar las curvas femeninas. Además, esta temporada vuelven los cinturones de todos los tamaños y estilos, desde los más finos hasta los XXL; y pueden ser de ante o de cuero, sencillos o acompañados de pedrería y tachuelas. Elegir estampados que creen una dirección visual . Es decir, aquellos que sean diagonales o degradé funcionan muy bien.

. Es decir, aquellos que sean diagonales o degradé funcionan muy bien. Botas altas. No es que sea una combinación solo bonita, es que alarga las piernas, creando una imagen más estilizada y, por lo tanto, aumentando el efecto tipazo.

Así es el vestido animal print de Mango

El vestido de 'animal print' con efecto tipazo / Mango

En Mango se encuentra este favorecedor vestido con estampado animal print que, si bien podremos lucir con una blazer, quedará ideal acompañado de una chaqueta bomber. De esa forma, se rompe un poco el estilo formal para ganar algo de autenticidad.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, lo mejor que tiene es ese fruncido lateral a la cintura, con el que adquiere una mayor presencia y enmarca la figura a la perfección. Como decíamos, unas botas altas serán el toque definitivo para triunfar.

Precio: 49,99€

Referencia: 17057817