Acaban de llegar a Zara los vaqueros más anchos del otoño por los que renunciar a los pantalones de vestir más elegantes.

Tenemos que reconocer que vivíamos con algo de miedo al pensar que los jeans en versión pitillo terminarían desterrando a los vaqueros anchos. Finalmente, se ha quedado en una tímida incursión entre las tendencias del otoño. Podemos estar tranquilas entonces porque los pantalones holgados y con caída seguirán garantizándonos estilismos cómodos, elegantes y todoterreno. A priorio, nos da igual configurar esos look con unos pantalones de vestir o con unos vaqueros anchos, pero, después de ver las novedades de Zara lo tenemos clarísimo.

Ideales para llevarlos con una blusa romántica y unos botines, pero también con un jersey de punto y una cazadora de ante, los vaqueros anchos son la prenda más versátil del otoño. Es cierto que los pantalones de vestir también nos solucionan bastante los estilismos, pero en algunos casos estamos un poco limitadas. Por eso, nuestro nuestro descubrimiento en Zara nos parece tan top. A pesar de que se siguen llevando los vaqueros anchos, parece que las perneras tienen a estrecharse ligeramente en los diseños de este otoño 2025. Eso por no hablar de los tiros, que cada vez son menos elevados. Eso compromete un poco el efecto tipazo que los vaqueros wide leg tienen sobre nuestra anatomía, por eso los nuevos vaqueros de Zara nos parecen todo un acierto.

Tienen el tiro elevado, son los más anchos del otoño y tienen todas las claves que hacen que unos vaqueros holgados se conviertan en los sustitutos perfectos de unos pantalones de vestir. Eso sí, si te enamoras de los vaqueros de Zara tendrás que darte prisa a la hora de ficharlos, las más estilosas los agotan cada dos por tres.

Vaqueros anchos VS pantalones de vestir, ¿con cuáles te quedas para un look de diario?

A priori, el efecto con ambos es el mismo. Tienen el tiro subidito y las perneras bastante holgadas por lo que el efecto tipazo está más que garantizado. Aunque ambas prendas las puedas llevar en contexto más informales, los vaqueros tienen muchas más posibilidades a la hora de adaptarse a toda clase de situaciones. Son cómodos, favorecen y los puedes llevar con una blazer, una blusa y unos taconazo, pero también con una camiseta básica, una bomber y unas deportivas.

Entonces, ¿cuál de los dos es mejor opción para un look de diario? Todo dependerá del mensaje que quieras transmitir con tu elección. Los pantalones de vestir siempre son sinónimo de elegancia. De hecho, antaño no se llevaban con deportivas, aunque ahora el uso de un calzado sport se ha democratizado. Los vaqueros, por su parte, son sinónimo de funcionalidad bien entendida. Unos son elegantes, los otros funcionales. Los primeros pueden volverse informales y los segundo siempre podrán ser elegantes. Nosotras preferimos los vaqueros para el día a día porque no plantean demasiados quebraderos de cabeza a la hora de combinarlos.

Muy anchos y con caída, así son los vaqueros de Zara por los que renunciarás a tus pantalones de vestir

Ya es difícil encontrar unos pantalones extremadamente anchos en nuestras firmas favoritas. Por eso, cuando encontramos un diseño con estas características, nos volvemos locas y sentimos la necesidad de tener que compartirlo. Nunca se han llevado exactamente los vaqueros en versión súper wide leg o palazzo, pero siempre había un diseño con estas características que terminaba convirtiéndose en la prenda viral. Cada vez escasean más, pero cuando los encontramos sabemos que es garantía de éxito.

Vaqueros anchos de Zara. / Zara

En el caso de estos vaqueros de Zara, hablamos de un diseño bastante ancho y no sólo en la zona acampanada de las perneras. Con el talle bastante elevado, estos jeans se ensanchan desde la zona de la cadera para darle mucho movimiento y caída a la prenda. Además de ser bastante favorecedores, los jeans con estas características son bastante estilosos y elegantes.

Vaqueros anchos de Zara. / Zara

A diferencia de otros vaqueros, que siempre son en versión clarita o en el clásico azul índigo, estos jeans tienen un efecto desgastado que le da un toque muy urbanita. Nos gusta con una blusa burdeos con detalles boho y una cazadora de ante. Pero también con un jersey negro y una parka en verde militar o una blusa vaporosa y una blazer estructrada.

Vaqueros anchos de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros anchos de Zara tienen un precio de 35.95 euros.

Ref: 8307/245/400