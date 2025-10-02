Anchos y en el color en tendencia del otoño, así son los pantalones de Mango con efecto tipazo que conquistan a las mujeres +50.

Esta temporada las tendencias nos han dejado con un sabor un poco agridulce. No hemos encontrado prendas especialmente reseñables y todo parece haberse vuelto bastante anodino. Por otro lado, en esa sobriedad, encontramos que hay tonalidades apagadas a las que podemos sacarles mucho partido. Además, que las prendas holgadas sigan llevándose nos reconcilia un poco con las nuevas tendencias.

Los pantalones anchos, en todas sus variantes, siguen siendo la tendencia que marca el sendero de los looks de diario, también de lo más elegantes. Los vemos en las tonalidades más en tendencia de momento, en los tejidos que más se llevan (efecto piel y ante) y, obviamente, en las propuestas denim. Pero, de todas las opciones en pantalones anchos que se llevan este otoño, la que nos ha conquistado del todo es la que hemos descubierto en Mango. Se trata de unos pantalones anchos y en el color más en tendencia del otoño que tienen efecto tipazo y que las +50 ya han incorporado a sus looks.

Así puedes combinar unos pantalones burdeos este otoño

Es el color más en tendencia del otoño 2025 y le pasa exactamente lo mismo que a la otra tonalidad con la que comparte protagonismo: el marrón. El burdeos, por muy elegante y favorecedor que sea, hay veces que plantea toda una problemática a la hora de combinarlo y muchas veces preferimos un total look que atravernos a arriesgar. Para que no te resulta complicado empezar a combinar, estos son algunos de los mix con los que puedes empezar a experimentar.

Con tonos neutros : Apuesta por combinar tus pantalones con una blusa blanca o cruda para aportar luminosidad y hacer que el burdeos destaque. Puedes añadirle al look una americana en gris claro o beige.

: Apuesta por combinar tus pantalones con una blusa blanca o cruda para aportar luminosidad y hacer que el burdeos destaque. Puedes añadirle al look una americana en gris claro o beige. Con negro para un look sofisticado : El negro y el burdeos crean un contraste elegante y atemporal que nos gusta bastante. Prueba a combinar tus pantalones burdeos con un jersey de cuello alto negro y unos botines de piel. Añade al look un abrigo largo negro o una biker en efecto piel para un aire más urbanita.

: El negro y el burdeos crean un contraste elegante y atemporal que nos gusta bastante. Prueba a combinar tus pantalones burdeos con un jersey de cuello alto negro y unos botines de piel. Añade al look un abrigo largo negro o una biker en efecto piel para un aire más urbanita. Con camel o tonos arena : El burdeos se vuelve un tono más cálido cuando se mezcla con camel, beige o tonalidades arenosas. Apuesta por un jersey de punto camel y añade un bolso en tonos marrones para un combo muy otoñal.

: El burdeos se vuelve un tono más cálido cuando se mezcla con camel, beige o tonalidades arenosas. Apuesta por un jersey de punto camel y añade un bolso en tonos marrones para un combo muy otoñal. Con rosa empolvado o nude rosado : Para un aire romántico, prueba a combinar tus pantalones burdeos con la gama de los rosas suaves. Una blusa satinada rosa empolvado y unos zapatos nude quedan ideales.

: Para un aire romántico, prueba a combinar tus pantalones burdeos con la gama de los rosas suaves. Una blusa satinada rosa empolvado y unos zapatos nude quedan ideales. Total look en burdeos : La sensación de bloque ayudará a que la figura se vea más estilizada. Apuesta por unos pantalones burdeos y combínalos con un jersey o chaqueta en el mismo tono, pero en diferente tejido. Rompe el monocromatismo con accesorios dorados o un bolso beige.

: La sensación de bloque ayudará a que la figura se vea más estilizada. Apuesta por unos pantalones burdeos y combínalos con un jersey o chaqueta en el mismo tono, pero en diferente tejido. Rompe el monocromatismo con accesorios dorados o un bolso beige. Con denim: Una camisa vaquera es el contrapunto casual perfecto para un pantalón burdeos más formal, sobre todo, ahora que las blusas en clave denim vienen con lazadas. Remata el look con unas zapatillas blancas para un look desenfadado.

Anchos y burdeos, así son los pantalones efecto tipazo de Mango que conquistan a las +50

Que los pantalones anchos sigan siendo tendencia se debe a dos cuestiones relevantes. Por un lado, la comodidad. No hay diseño que resulte más cómodo que unos pantalones anchos, que no se pegan, que no marcan y que permiten libertad de movimiento. Por otro lado, la elegancia. Esa holgura, precisamente, es la que hace que este tipo de pantalones resulten de lo más elegante. La caída que tienen, gracias a esa fluidez es la clave del look. Por eso, cuando hemos visto estos pantalones de Mango han saltado todas nuestras alarmas.

Pantalones anchos y burdeos de Mango. / Mango

Bastante anchos (son unos wide leg llevados al extremo), estos pantalones no pueden estar mñas en tendencia. De un inteso y elegante burdeos, estos pantalones cuentan, además, con dos pinzas laterales de las que salen dos pliegues y ayudan a dismular tripa y caderas y estilizar mucho más la figura.

Pantalones anchos y burdeos de Mango. / Mango

Con el tiro elevado, estos pantalones se cierra con una solapa, ayudando a que el efecto estilizador sea mucho más potente. A la hora de combinarlos, puedes apostar por un total look en burdeos con la misma americana, o jugar con un jersey de color negro o una blusa en crudita.

Pantalones anchos y burdeos de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos y burdeos de Mango tienen un precio de 39.99 euros.

Otros pantalones de Mango que puedes fichar como fondo de armario

El burdeos se ha convertido en el color estrella de este otoño y tenemos que reconocer que nos gusta mucho más que el marrón, el otro color en tendencia de la temporada. Además de estar presente en blusas, chaquetas y vestidos, el burdeos se cuela de pleno en una de las prendas básicas con las que solucionar los looks de diario: los pantalones. Po eso te proponemos otrso pantalones de color burdeos, con cortes similares, para que puedas fichar lo que más te gusten o se adapten a tu estilo.

Pantalones burdeos de Mango. / Mango

Pantalones burdeos de Mango. / Mango

Pantalones burdeos de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones anchos y burdeos de Mango tienen un precio de 29.99 euros.

