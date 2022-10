La Reina Letizia confirma que el blanco y azul es la combinación más elegante

El viaje de los Reyes a Alemania nos está dejando algunos de los mejores looks de la Reina Letizia. El último lookazo, un vestido rojo de capa digno de una diva de Hollywood. Aunque nos encanta ver a la monarca con estos estilismos tan espectaculares, es cierto que también nos gusta verla con looks más del día a día y que nos puedan servir de inspiración (sobre todo si se trata de las firmas sevillanas favoritas de la Reina que no dudamos en copiar). Si ya nos pareció elegante el vestido de lunares por el que apostó el Día de la Hispanidad, ahora la Reina Letizia confirma que el blanco y el azul es la combinación más elegante del mundo mundial con un look dos piezas que es la materialización de la sobriedad más glamurosa.

Los Reyes prosiguen con su viaje de Estado a Alemania y, después de una mañana con agendas paralelas en Berlín que finalizaba con un posado bajo la lluvia frente a la Puerta de Brandeburgo, ponían rumbo a Fráncfort para inaugurar, en compañía del presidente de la República Federal y su esposa, Frank-Walter Steinmeier y Elke Büdenbender, la 74º edición de la Feria del Libro de Fráncfort, en la que España es el país invitado.

Cercanos, relajados y presumiendo una vez más de su buena sintonía con el presidente alemán y la primera dama, Don Felipe y Doña Letizia han recorrido los pabellones de la feria, dedicando una especial atención al pabellón español. La Reina, especialmente curiosa y observando todo lo que la rodeaba con detenimiento, protagonizó además un cariñoso encuentro con los escritores Antonio Muñoz Molina e Irene Vallejo, invitados de honor en la Feria del Libro de Fráncfort este año.

La elegancia por bandera de la Reina Letizia

En cuanto a su estilismo, pocas sorpresas y la sobriedad por bandera con blusa blanca plisada de manga corta y falda tubo azul marino con cinturón con hebilla integrado de Hugo Boss, mismo tono que sus altísimos salones de Nina Ricci -desafiando una vez más la metatarsalgia y el neuroma de morton que sufre en los pies a causa del uso de tacones- y su cartera de mano de Magrit.

Un look elegante y discreto que quizás nos ha dejado con ganas de más después de sus espectaculares apariciones hasta el momento en Alemania - de su impecable vestido azul klein con apliques florales en los hombros de Carolina Herrera, a su deslumbrante vestido rojo con capa lateral de Stella McCartney, sin olvidar su diseño rosa chicle de Moisés Nieto y su conjunto de pantalón de pinzas y blusa de Hugo Boss en fucsia - que sin embargo ha conseguido elevar luciendo importantes joyas del joyero Real.

Unos pendientes de diamantes y zafiros, propiedad de la Reina Sofía, que hasta ahora solo le habíamos visto a Doña Letizia durante su viaje de Estado a Japón en 2017. Unas piezas espectaculares que sin duda han marcado la diferencia en el estilismo escogido por la monarca para inaugurar la Feria del Libro de Fráncfort.