Dime de dónde eres y te diré cuál es la tendencia de verano 2021 por la que tienes que apostar

Que las españolas somos súper estilosas es algo que nadie puede discutir (las francesas estarían deseando rebatirlo), pero a la hora de decantarnos por las tendencias de verano no todas lo hacemos de igual forma. Es cierto que, más o menos, a todas nos gustan los mismos accesorios de verano y que todas apostamos por looks para bajar a la playa de corte similar, pero eso no significa que todas las españolas tengamos el mismo estilo.

El lugar en el que has nacido, sin duda, imprime carácter y eso se ve reflejado en el estilismo por el que cada española se decanta en su día a día. Además de las temperaturas (no es lo mismo apostar por un look de verano en Andalucía que en Cantabria), factores sociológicos y culturales influyen en que según la zona de España a la que pertenezcas tengas un estilo u otro. Por eso, dime de dónde eres y te diré cuál es la tendencia de verano 2021 por la que apostar.

Muchas aprovecharán este verano para recorrer la geografía española y, sin duda, se sorprenderán como nosotras con la infinidad de estilos que conviven en territorio patrio. De norte a sur sin olvidarnos de las islas, la moda en nuestro país no deja de sorprendernos por la variedad de estilos que conviven. Para muestra un botón o, mejor dicho, un accesorio. Tu provincia o comunidad autónoma son las que harán que te decantes por una tendencia de verano u otra.

Las tendencias de verano de las andaluzas

Comenzamos nuestra ruta estilística por Andalucía, cuna de grandes artistas y del diseño más cañí. En la capital, las sevillanas apostarán seguro por estos pendientes de Alexah que nos recuerdan tanto a las noches de Feria y alegría.

Las tendencias de verano de las manchegas

Vecinas de la capital hispalense encontramos a las manchegas. Ya sea en Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca o Guadalajara el buen saber hacer artesano de la zona se respira en cada rincón. Sin duda las noches con vistas a los molinos característicos de la zona quedarán ideales con este bolso autóctono de Candelas y Felipa con el que lucir la alta artesanía que define esta tierra.

Las tendencias de verano de gallegas y asturianas

Las chicas del norte prefieren los accesorios que adornan su cabeza y por eso sabemos que gallegas, asturianas y cántabras caerán rendidas ante esta diadema de By Leclair (para las más chic) o este bucket hat de Mod Wave Movement, ideal con bikini para pasear por la costa del Atlántico.

Las tendencias de verano del País Vasco

Pero sin duda, el rollo más underground no lo encontramos ni en Madrid ni en Barcelona sino en el País Vasco. Las bilbaínas saben de streetwear más que nadie y por eso conocen las bondades de unas buenas zapatillas blancas que combinan con todo. Estas de Sanyako son perfectas para cualquier look y nos permitirán descubrir todos los rincones de Euskadi sin perder un ápice de estilo.

Las tendencias de verano de las murcianas

Volvemos al sur para visitar Murcia, donde vive el sol. Las fashionistas de la zona no podrán vivir sin estas gafas de sol tan cool de Bababu con las que afrontar las altas temperaturas que tanto caracterizan la zona.

Las tendencias de verano que siguen en Canarias y Baleares

Fuera de la Península el estilo también tiene un lugar sagrado. Que se lo digan a las canarias, elegantes y veraniegas, fliparán con las joyitas de Lisi Fracchia como este anillo con piedras de color que combina con todos los bikinis de nuestro armario.

En Baleares no se quedan atrás. Su espíritu bohemio se deja entrever en este bolso hecho a mano de la firma Diwalitt que quedará genial con cualquiera de los vestidos de estilo ibicenco que tenemos reservados para este verano.