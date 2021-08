Las tres tendencias en vestidos por las que apuestan las influencers en sus looks de verano.

Hay una regla no escrita que afirma que los mejores looks de verano se consiguen con un vestido. Versátiles, favorecedores e irresistibles, los vestidos combinan con los accesorios más en tendencia del verano y son perfectos para los looks de verano más rompedores. Aunque la mayoría de los vestidos de verano suelen ser atemporales (las flores siempre están presentes) hay que reconocer que este verano hay tres tendencias en vestidos muy marcas y las influencers, como María Pombo, se han encargado de dejarnos claro cuáles son las tres tendencias en vestidos de este verano 2021 y cómo combinarlas.

Este verano no es como los demás. Tras el invierno más raro de nuestras vidas, los atardeceres en la playa cóctel en mano nos esperan con más ganas que nunca y la ocasión merece un look a la altura (sobre todo si luego nos vamos a hacer el book interminable para subir a Instagram). A la hora de elegir el vestido más en tendencia del verano para nuestro súper lookazo nos inspiramos en las influencers más top.

Nuestas influencers favoritas se decantan por la prenda que arrasa verano tras verano, el vestido. Cómodo, versátil y fresco, es la apuesta segura con la que deslumbrar. Bien lo saben las firmas españolas, reinventando esta temporada la pieza más camaleónica de nuestro armario. Aquí te proponemos distintas opciones en función de las tendencias que marcarán el ritmo este verano. Descubre las tres tendencias en vestidos de verano más top que siguen las influencers y márcate tú también el lookazo de la temporada.

El vestido largo de estilo boho para un look de verano

El vestido largo es el verdadero hit esta temporada. Desde que se popularizara en los años 60 con el movimiento hippie no hemos dejado de verlo ni un solo verano y este año no podía ser menos.

Por eso, estamos seguras de que Sara Carbonero, la it girl más cool y bohemia de nuestro Instagram (estilísticamente hablando) caería rendida ante esta pieza de By Leclair con estampado retro tipo camisero en tonos blancos y rosados que le sentaría de miedo a sus ojos verdes.

Vestidos con colores rompedores para un look de verano

Colores potentes como el azul klein y volantes es lo que necesitamos para llenar de alegría este verano. Conseguir un lookazo como el que luce la influencer Sara Baceiredo (@sarabace) es muy sencillo con esta preciosidad que no te podrás quitar de Candelas y Felipa.

El cuello tipo camisero te dará mucho juego además para combinar con algún collar dorado. Con un pañuelo colorido, como este de Alexah, le podrás dar un twist contrastando el azul con el rojo. Mezcla solo apta para las que arriesgan y lucen bronceado sin recurrir al blanco.

Vestidos clásicos y logomanía, el must definitivo de los looks de verano

Los little black dress quedarán genial con sandalia plana o cuña (la otra gran tendencia de este verano). Por eso son los preferidos de la influencer Lucía Rivera: son todoterreno y aportan un toque fresco pese a su atemporalidad. Si lo unimos a la tendencia del momento, la logomanía, el resultado es este vestido de Mod Wave Movement perfecto para ir a tomar una copa o ese helado tan rico a pie de playa.