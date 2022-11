Verité, la firma de complementos sevillana que ha conquistado a las invitadas con más estilo.

No cabe duda de que un buen complemento tiene el poder de transformar cualquier look. Una pieza bien escogida puede hacer que un estilismo sencillo se convierta en algo realmente memorable. Y hacer que esto ocurra es una cuestión de escoger bien lo que se lleva y también cómo se combina entre sí, sobre todo cuando hablamos de tendencias de invitada. Al menos así lo piensan en Verité, la firma de complementos sevillanas que ha conquistado a las invitadas con más estilo y que seguro que has visto por Instagram en alguna ocasión.

Verité Complementos es una firma de joyería online (www.veritecomplementos.es) con sede en Sevilla que surgió en el año 2021. Heredera de un cambio de paradigma, tras la aparición de la Covid-19, se centró en ofrecer a sus clientes complementos únicos que fueran una apuesta segura ante el paso del tiempo. Diseños atemporales y de líneas sencillas que se pueden usar siempre al margen de las tendencias del momento.

Con la vuelta a la normalidad y el regreso a las agendas de los eventos importantes, el equipo de Verité, comandado por Sete Madrigal, fundadora de la marca, presenta su nueva colección cápsula donde los protagonistas son los complementos de carácter más especial. Pompeya destaca por elaborar piezas únicas e irrepetibles -no existen dos iguales- a un precio asequible y en la que destaca el uso de materiales nobles.

Así es la nueva colección de Verité, la firma que ha conquistado a las invitadas

Pendientes, chokers o brazaletes fabricados a mano. El acero con baño de oro, las incrustaciones de piedras naturales -mates o biseladas- y la mezcla de texturas son las características esenciales de esta mini colección de 10 modelos que ya está disponible en la web.

"En esta colección encontramos piezas de acero macizo y diseños exclusivos y de tirada muy limitada, que se convertirán en las protagonistas de cualquier look. Complementos con mucha personalidad que, sin embargo, podrás usar siempre", explica su fundadora.

Pompeya entronca con un concepto de joyería clásica, que bebe de nuestras raíces mediterráneas. Traer las tendencias milenarias hasta nuestros días con piezas que no serán efímeras, como la famosa ciudad italiana abrasada por las llamas. Un básico de joyero que se convertirá en la opción perfecta para tus looks de invitada.

"Una de las ventajas que ofrecemos en esta colección es la personalización. Al ser productos de fabricación propia, nuestros clientes pueden escoger qué piedra llevar o qué tonos prefieren en los acabados en algunos de los productos que se ofrecen", comenta Sete Madrigal. Del mismo modo, estas piezas son una opción perfecta para regalar, ya que gracias a sus envíos a España y países de Europa la joya llega en unos días a su destino.