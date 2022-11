La estilista sevillana Sarah Kceres revela las diez tendencias de invitada para 2023.

Es una de las estilistas sevillanas con mayor reconocimiento (participó en los looks del desfile de Dior de la Plaza de España) y ahora está de enhorabuena. Tras el éxito de su anteriores cursos y talleres, Sarah Kcers abre las puertas de su estudio con nuevas propuestas formativas y, ademáss, nos revela las diez tendencias de invitada para 2023. Desde las messy waves, pasando por el moño de bailarina o los maquillajes más rompedores, así son las propuestas en tendencias de invitada que la estilista sevillana ha cazado al vuelo y que no duda en compartir con nosotras para que nuestras próximas bodas no nos pillen desprevenidas.

Una temporada más llena el estudio de Sarah Kceres Atelier. La estilista sevillana es consciente de la importancia que tiene hoy en día la presencia en internet y la imagen, por ello ha refrescado su web y redes sociales y va a relanzar sus cursos, con temario actualizado y mejorado, de peluquería y maquillaje, dirigidos especialmente a profesionales del sector, pero también con hueco para aquellos que se estén iniciando y particulares.

"Atelier es un espacio pensado para impulsar la creatividad donde se ofrecen los conocimientos y herramientas necesarias para ello, por eso me gusta recalcar que toda persona que sienta la llamada de este mundo es bienvenida a los cursos. Evidentemente, hay algunos módulos para los que se requieren ciertas habilidades previas, pero por eso también el catálogo cuenta con los de iniciación, por ejemplo. Todos tenemos un punto de vista diferente y por lo tanto algo que aportar", explica la estilista.

Además, sus clases siempre se imparten en grupos reducidos, lo que implica una mayor dedicación hacia el trabajo de cada alumno. A Sarah además de su experiencia profesional trabajando con grandes marcas como Guerlain, Lancôme, MAC, GHD, I.C.O.N o Dior (fue una de las escogidas que formó parte de las acciones en torno al desfile que llevó a cabo la firma francesa en Sevilla el pasado mes de junio) la avala su formación: desde estudios en Los Ángeles hasta Madrid pasando por Barcelona.

Los próximos cursos de maquillaje y peluquerías

Es precisamente su trayectoria y su afán creativo lo que la empujó a inaugurar su propio atelier en 2019. En esta ocasión, los cursos previstos para los próximos meses son los de iniciación de recogidos, el 27, 28 y 29 de noviembre y ondas y textura, los días 4 y 5 de diciembre.

Por otra parte, en enero y febrero de 2023 se realizarán los de posticería (Sarah es la única en Sevilla que imparte esta formación, al igual que sucede con la temática de ondas y textura, tan de actualidad hoy en día), el superior de recogido, belleza, el especial novias y maquillaje creativo.

Por supuesto, también están las clases cuyas fechas son personalizadas, como los talleres de automaquillaje, un regalo perfecto para una misma o para alguien especial y para incluir en una despedida de soltera, por ejemplo.

Además, la estilista sevillana nos revela las claves de lo que serán las tendencias en invitada para 2023, tanto en maquillaje como en peinados para que las apliquemos en nuestras próximas bodas y arrasemos.

Peinados con horquillas, pasadores y lazos

¡Y cuántos más y más grandes mejor! Hablamos desde esas pinzas que parecen de peluquería pero no, hasta los maxilazos que vimos en el último desfile de alta costura de Chanel. Desde hace un tiempo los grandes tocados han ido desapareciendo de los eventos y parece que por fin han encontrado a sus sustitutos: una alternativa mucho más sutil, que podemos reutilizar más fácilmente y con la que la generación millennial se siente más identificada.

Piel luminosa, una tendencia que se mantiene

Tras años soportando la tiranía del contouring, baking y demás técnicas de maquillaje pensadas para posar en la alfombra roja, la piel luminosa llegó hace unas temporadas para quedarse. En esta ocasión hay dos líneas dentro de una misma tendencia: hay estilistas que apuestan por darle a este aspecto un acabado más cubriente sin perder la jugosidad y otros que siguen jugando con esas supuestas imperfecciones de la piel como pueden ser las pecas, por ejemplo.

El eterno moño de bailarina

Al igual que sucede con la tendencia anterior, esta es otra que se mantiene una temporada más. El moño de bailarina es una alternativa ideal tanto para un día especial, con un acabado más pulido y rematado con un maquillaje más trabajado, pero también para el día a día. Es cómodo de llevar y un recogido perfecto para esos días de viento, ya que evita que los pelillos se peguen a los labios, más aún ahora que está de vuelta el efecto glossy, o para los de más calor, dejando libre la zona del cuello y la cara, claro.

Los ojos, protagonistas del maquillaje de invitada

Ya sea gracias al auge de Julia Fox, porque ella es una musa, por la influencia de series como Euforia o debido a la estética marcada en el desfile de Dior en Sevilla, la mirada ha vuelto a adquirir el papel principal, ¡por fin tras mucho tiempo!, en las propuestas de invitada: desde smokey eyes más innovadores, hasta sombras holográficas o delineados doble o de fantasía con color.

El flequillo de Brigitte Bardot y el corte de Rachel Green

La nostalgia es algo que define a la generación millennial y las tendencias de belleza no son inmunes a ella. Otra de las propuestas que está de vuelta es ese cepillado tan típico de la década y que contó con muchas adeptas en su momento, ¡eso sí, con un giro! Incluimos el flequillo de Brigitte Bardot. ¿La máxima representante del peinado? La influencer nórdica Matilda Djerf, ¡a desempolvar los rulos!

Coloretes en formato tinte o crema

Siguiendo esa línea de piel natural contamos con los coloretes en crema, líquidos o tintes. Si bien es cierto que marcas como Benefit lo llevan comercializando años, el impulso que este formato ha adquirido gracias a propuestas como las de Rare Beaty, la firma de Selena Gómez, Charlotte Tilbury, o Fenty, de Rihanna, ha sido muy notable. En contrapunto con los habituales coloretes en polvo, ofrecen un acabado más jugoso y más apetecible para el día a día que encaja más con esa estética tan aspiracional tipo clean girl. Además suelen ser productos multifunción: labios, mejillas e incluso ojos.

Melenas, coletas y trenzas XXL

Desde que Victoria Beckham se hizo su primer corte bob ha llovido mucho y han llegado mil y una versiones del mismo, haciendo que la melena larga pasara a un segundo plano, pero eso ya ha pasado a mejor vida. Prueba de ello son las propuestas que hemos visto en pasarela de firmas como Versace o los estilismos recientes de la presentadora y cómica Inés Hernand o la influencer Verónica Díaz, más conocida como Moda Just Coco.

Labios con efecto glossy

El sueño de todas las que crecimos teniendo como referente a las estrellas de la factoría Disney, las películas de las gemelas Olsen o Lindsey Lohan. Los labios jugosos están de vuelta, solo que en esta ocasión es en parte, además de por la nostalgia dosmilera, para darles un aspecto más voluminoso. Es por ello ha venido de la mano también con los lápices de delineado.

Un look con efecto mojado

Y en todas sus versiones: pelo suelto, coleta, moño... ¡tienes para escoger! Eso sí, a pesar de contar con ese acabado pulido que caracteriza por lógica a esta propuesta, también se juega a dejar algún que otro cabo suelto gracias a la vuelta de los dos mechoncitos que adquieren el rol de flequillo y los baby hairs.

Cejas laminas y bien peinadas

Con la tendencia de las cejas finas mirando de reojo desde el pasillo, desde aquí seguimos apostando por unas un poquito más pobladas, más naturales, pero muy bien peinadas, con ese efecto laminado que además levanta la mirada sin pasar por camilla alguna.