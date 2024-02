Blanco y muy cortito, el vestido con truco de Lefties que afina la cintura y disimula la tripa.

Cada vez hay más prendas que ayudan a sacarle todo el partido a nuestra figura, ya sea por sus cortes o por pequeños trucos con los que afinar la cintura o disimular la tripa. Ocurre con el vestido camisero que afina la cintura o con el vestido vaquero con efecto tipazo y ahora lo encontramos en el vestido blanco muy cortito de Lefties. Competencia directa del vestido rosa de estilo coquette que está arrasando entre las que más saben de estilo, este diseño de Lefties, de corte muy minimalista y sencillo, es todo un must esta primavera. Además de por su favorecedor color blanco (que siempre vuelve después del invierno a las colecciones de nuestras firmas favoritas), el vestido de Lefties tiene varios trucos en su diseño que ayudan, a pesar de lo ajustado que es el diseño, a potenciar mucho más la zona de la cintura.

Ideal para llevarlo con unos tacones en un evento más formal o con unas botitas y una cazadora vaquera para un perfecto look de entretiempo, este vestido, además, resulta de lo más económico. Si tener un vestido negro en el fondo de armario es la clave para solucionar todos los looks cuando no sabes qué ponerte, fichar un vestido blanco tan sencillo y favorecedor como éste es maravilloso para los estilismos primaverales más frescos.

Los trucos que afinan la cintura y disimulan la tripa

A la hora de potenciar nuestros rasgos y disimular otros es clave los trucos que de por sí tenga la prenda o apostar por otros de sabiduría popular. Si lo que quieres es afinar la cintura y disimular la tripa, como hace este vestido blanco de Lefties, la clave está en los pliegues, frunces y drapeados.

Pliegues en la zona de la cadera : Aunque se trate de un diseño ajustado, los pliegues en la zona de la cadera estarán dando mucha holgura a la prenda y así podrás disimular la tripa.

: Aunque se trate de un diseño ajustado, los pliegues en la zona de la cadera estarán dando mucha holgura a la prenda y así podrás disimular la tripa. Frunces en la cintura : Da igual si tienes la cintura definida o si tu silueta es más recta, los frunces en la zona de la cintura te ayudarán a conseguir un efecto cintura de avista. Siempre pedes evidenciarlo más todavía añadiendo un cinturón.

: Da igual si tienes la cintura definida o si tu silueta es más recta, los frunces en la zona de la cintura te ayudarán a conseguir un efecto cintura de avista. Siempre pedes evidenciarlo más todavía añadiendo un cinturón. Drapeados en la falda: Tengas o no tengas tripa, los drapeados en la zona de la falda le dan anchura a cualquier prenda ajusta y resultan de lo más favorecedores.

Así es el vestido blanco con truco de Lefties que afina la cintura

Aunque también está disponible en naranja, el que más nos gusta es en blanco. De corte ajustado y con un diseño muy sencillo (cuello a la caja, mangas largas y un largo bastante corto y favorecedor), el vestido blanco de Lefties es especial por los trucos que presenta. Con un frunce en la cintura y la falda ligeramente drapeada, este vestido afina la cintura sin que resulte incómodo. Los frunces de la cintura llegan hasta la espalda, por lo que el efecto cintura afinada se nota mucho más. El drapeado de la falda, además, hace que se disimule la tripa y no se note la ropa interior (un drama la mayoría de las veces que llevamos un vestido ajustado y más si es blanco).

A la hora de combinarlo, puedes optar por unos tacones en tonos neutros y una blazer estructurada para un look formal, unas sandalias de tiras y tacón con una chaqueta vaquera para una noche de fiesta o unas deportivas y una blazer oversize para un estilismo más informal de diario.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido blanco con truco de Lefties que afina la cintira y disimula la tripa tiene un precio de 19,99 euros.