Zara tiene el vestido boho con efecto buena cara que mejor sienta con sandalias planas.

Entontrar un vestido que quede ideal con sandalias es mucho más sencillo de lo que imaginas. Sobre todo esta temporada en la que estas prendas se han convertido en protagonistas indiscutibles de todas las tendencias. Con independecia de cuál sea el vestido más bonito o el que más se lleve, es un hecho innegable que los diseños boho son la opción segura y versátil para cuando llega el buen tiempo. Un vestido boho con unas sandalias planas o un vestido de crochet de inspiración bohemia siempre es una excelente elecciñon cuando queremos un diseño con efecto buena cara, que nos favorezca y con el que nos sintamos cómodas.

En ese sentido, hemos encontrado en Zara el vestido boho con efecto buena cara que mejor sienta con sandalias planas y que no te quitarás en todo el verano. Con el escote más en tendencia de la temporada (el off shoulders, cuál si no) y unos bordados en el bajo de la falda irresitibles, este diseño ha conquitado a las que más saben de estilo y ya empieza a escasear en muchas de las tallas.

Vestidos boho, la tendencia atemporal que siempre triunfa

No hay temporada en la que los vestidos boho no se lleven. Adaptados a cada estación (no es lo mismo un vestido boho de verano que de otoño),estos diseños están pensados para su durabilidad en el tiempo. Con una estética muy marcada y en la que destacan las formas fluidas, los estampados étnicos y los bordados, los vestidos boho son perfectos para llevarlos en verano con sandalias planas o alpargatas de esparto. No necesitan muchos complementos porque ya de por sí tienen personalidad y, si te preguntas qué tienen para que siempre triunfen, a pesar de su atemporalidad, estas son algunas de las claves.

Ideal para un estilismo cómodo y relajado : Los vestidos boho suelen estar confeccionados con telas ligeras y fluidas, lo que los hace muy cómodos de llevar. Este estilo refleja una actitud relajada hacia las propias tendencias, algo que tiene mucho que ver con las estaciones en las que más se observan este tipo de vestidos.

: Los vestidos boho suelen estar confeccionados con telas ligeras y fluidas, lo que los hace muy cómodos de llevar. Este estilo refleja una actitud relajada hacia las propias tendencias, algo que tiene mucho que ver con las estaciones en las que más se observan este tipo de vestidos. Insperación en la naturaleza para un look juvenil : El estilo boho a menudo incorpora elementos inspirados en la naturaleza, como estampados florales, motivos étnicos y detalles orgánicos. Esta conexión con la naturaleza da como resultado unos estilismos muy frescos y juveniles, en los que se despojan de cualquier ápice de artificio.

: El estilo boho a menudo incorpora elementos inspirados en la naturaleza, como estampados florales, motivos étnicos y detalles orgánicos. Esta conexión con la naturaleza da como resultado unos estilismos muy frescos y juveniles, en los que se despojan de cualquier ápice de artificio. Versatilidad llevada al extremo : Los vestidos boho son muy versátiles y pueden adaptarse a una amplia variedad de contextos. Se pueden llevar tanto en eventos informales como en ocasiones más elegantes, dependiendo de cómo se combinen y se accesoricen. Aunque con sandalia splanas es como más nos gusta.

: Los vestidos boho son muy versátiles y pueden adaptarse a una amplia variedad de contextos. Se pueden llevar tanto en eventos informales como en ocasiones más elegantes, dependiendo de cómo se combinen y se accesoricen. Aunque con sandalia splanas es como más nos gusta. Un reflejo de la propia personalidad : El estilo boho permite una gran expresión personal. Los vestidos suelen tener detalles únicos, como bordados a mano, encajes, borlas o flecos, lo que los hace distintivos y les da un toque artesanal.

: El estilo boho permite una gran expresión personal. Los vestidos suelen tener detalles únicos, como bordados a mano, encajes, borlas o flecos, lo que los hace distintivos y les da un toque artesanal. Reminiscencias a otras décadas: El estilo boho tiene raíces en la cultura hippie de los años 60 y 70, así como en la moda étnica de diversas partes del mundo. Esta mezcla de influencias culturales le da un atractivo extra.

Así es el vestido boho de Zara con efecto buena cara que mejor sienta con sandalias planas

Ya lo habíamos visto en formato camisa y ahora lo encontramos en versión vestido y el resultado no nos puede gustar más. Presenta un estilo boho que se sale un poco de lo habitual, tanto por los colores como por el diseño. Es fluido y tiene el escote más en tendencia del momento, el off shoulders, y sobre la pieza se observan unas sencillas rayas blancas sobre un fondo celeste.

Con un cuerpo en nido de abeja, la falda sale a partir de la cadera y al final se observan unos bordados perforados en azul oscuro que le dan un toque romántico muy bohemio. Las mangas son abullnadas, ideales para las que no quieren enseñar los brazos en verano, pero tampoco quieren pasar calor con unas mangas largas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Zara con efecto buena cara que mejor sienta con sandalias planas tiene un precio de 39,95 euros.