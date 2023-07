De Vicky Martín Berrocal a Eugenia Silva, las invitadas mejor vestidas de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

La boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva fue un evento que reunió a destacadas personalidades de la moda y el espectáculo. Las invitadas deslumbraron con sus looks y estilismos únicos, dejando una huella imborrable en esta ocasión tan especial. Ahora toca analizar los mejores looks, las invitadas mejor vestidas, el diseño más original o los diseños más elegantes.

A pesar de que fue una boda muy elegante y en la que se pudieron ver estilismos realmente inspiradores, de entre todas las invitadas a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva hay que destacar los estilismos de Eugenia Silva, Eugenia Martínez de Irujo, Vicky Martín Berrocal y Nuria Roca, las invitadas con los mejores looks de toda la boda.

Eugenia Silva y Vicky Martín Berrocal se destacaron como las mejor vestidas, luciendo estilos relajados y sofisticados.

Eugenia Martínez de Irujo deslumbró con su elegancia, mostrando su buen gusto y estilo glamoroso. Vicky Martín Berrocal, por su parte, demostró su estilazo y elegancia, mientras que Nuria Roca captó la atención con un diseño original y vanguardista. Estas invitadas dejaron una huella imborrable en el evento, mostrando la diversidad y creatividad en el mundo de la moda.

Eugenia Silva, una obra de arte convertida en perfecto look de invitada

Eugenia Silva se coronó como una de las mejores vestidas de la boda de Tamara Falcó con un diseño que era una obra de arte.

"Hoy tengo el privilegio de recuperar esta pieza de archivo de alta costura creada en 2016 por Josep Font para Del Pozo. Me gustaría contaros algunos de los detalles que la elevan a categoría de obra de arte. Esta pieza ha sido creada siguiendo una metodología de trabajo artesanal cuidada al mínimo detalle que concede una alta exclusividad", escribía la modelo en un post de Instagram en el que presentaba el look con el que se convertiría en la invitada perfecta de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva.

Eugenia Martínez de Irujo, una invitada boho

La duquesa de Montoro deslumbró con un vestido largo de estilo boho. El diseño en tono dorado de Teresa Helbig, una de sus diseñadoras de cabecera, de inspiración medieval que resaltaba su elegancia y sofisticación. Complementó su look con joyas llamativas de su propia colección y un maquillaje impecable, destacando como una de las invitadas mejor vestidas.

Vicky Martín Berrocal, la más elegante de la boda

Por su parte, Vicky Martín Berrocal optó por un vestido corto en tono verde pistacho de su propia firma. El diseño con capa y hombreras la convertía en una de las mejores vestidas de la boda. Combinó su look con unos aros de perlas y un recogido bajo. La cartera en tonos nude no le restaba protagonismo al resto del look.

Nuria Roca, de rosa y mangas abullonadas

Nuria Roca: La presentadora española destacó con un diseño único y original. El vestido combinaba uno de los colores más en tendencia (el rosa fucsia) con los pailletes y las mangas jamón (muy en tendencia entre las invitadas) creando una apariencia llamativa y vanguardista. Nuria Roca demostró su estilo audaz y arriesgado, captando todas las miradas.