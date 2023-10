Zara confirma que los lunares son el estampado atemporal más elegante de todos los tiempos.

Los lunares son una constante en la historia de la moda desde su aparición (sobre todo en Andalucía). Sin embargo, es la combinación de lunares blancos sobre fondo negro la que ha demostrado ser la más atemporal y elegante de todas. Este juego de contrastes es el que otorga al estampado su versatilidad, ya que se adapta perfectamente a diferentes estilos y ocasiones. Los lunares pueden convertirse en el estampado del vestido más bonito del otoño, pero también pueden ser el compañero perfecto para las botas cowboy más en tendencia del otoño.

El blanco sobre negro crea un efecto visual cautivador que no pasa desapercibido, y al mismo tiempo, evoca una sensación de sofisticación y elegancia. Esto lo convierte en un aliado perfecto para crear looks tanto de día como de noche, permitiendo que esta tendencia trascienda las estaciones y se adueñe de todos los vestidos del otoño un año más.

En conclusión, los lunares en blanco y negro han demostrado ser el estampado rey de cualquier temporada. Su elegancia atemporal y versatilidad los convierten en un must-have en el guardarropa de cualquier amante de la moda. Zara, con su colección de prendas de lunares, ha reafirmado la relevancia de este estampado clásico, confirmando que los lunares son para siempre.

Así se combinan los lunares

Una de las ventajas de los lunares blancos sobre fondo negro, frente a otro tipo de colores o estampados, es su capacidad de combinación. Estas son algunas sugerencias para crear un look sobresaliente con este elegante print.

Minimalismo elegante : Un vestido recto con falda ligeramente evasé en lunares blancos y negros es una elección perfecta para un estilo minimalista. Combina este vestido con unos tacones negros y accesorios plateados para un look sofisticado y atemporal.

: Un vestido recto con falda ligeramente evasé en lunares blancos y negros es una elección perfecta para un estilo minimalista. Combina este vestido con unos tacones negros y accesorios plateados para un look sofisticado y atemporal. Toque romántico : Opta por una blusa con lazada en este estampado y combínala con una falda de cuero negra y botines para un toque romántico y rockero al mismo tiempo.

: Opta por una blusa con lazada en este estampado y combínala con una falda de cuero negra y botines para un toque romántico y rockero al mismo tiempo. Estilo casual : Una blusa de corte recto en lunares se presta perfectamente a un estilo casual chic. Combínala con unos jeans negros y zapatillas blancas para un look cómodo y con estilo.

: Una blusa de corte recto en lunares se presta perfectamente a un estilo casual chic. Combínala con unos jeans negros y zapatillas blancas para un look cómodo y con estilo. Elegancia formal: Una camisa de lunares blancos sobre fondo negro es una prenda esencial para un estilo formal. Combínala con una falda lápiz y unos tacones altos para un look de oficina impecable.

El idilio de Zara con las prendas de lunares

Inmersa en plena campaña de otoño y fiel a las tendencias más en auge, Zara vuelve a poner el foco en la atemporalidad y en uno de sus estampados fetiches: el de lunares. No hay colección del buque insignia de Inditex en el que este estampado no esté presente, por eso no es de extrañar que para la colección de otoño-invierno vuelva a apostar por el estampado rey. Entre las prendas destacadas se encuentran:

Vestido recto con falda ligeramente evasé: Este vestido en lunares blancos sobre fondo negro combina a la perfección la elegancia con la comodidad. Ideal para un brunch o una cita especial. El vestido tiene un precio de 39,95 euros.

Blusa con lazada: Una blusa con detalles de lazo en el cuello es una prenda icónica que nunca pasará de moda. Zara ha sabido incorporar este estampado de manera magistral en esta pieza. La blusa tiene un precio de 39,95 euros.

Blusa de corte recto: La blusa de corte recto es un básico que no puede faltar en tu guardarropa. En este estampado, se convierte en una prenda versátil para combinar con faldas o pantalones. La blusa tiene un precio de 39,95 euros.

Camisa elegante: La camisa de lunares en blanco y negro es una elección elegante para ocasiones formales o para darle un toque sofisticado a tu atuendo de trabajo. La camisa tiene un precio de 29,95 euros.