Zara tiene los vestidos cortos más bonitos del verano con los que presumir de piernas.

No hay nada que nos guste más en verano que poder presumir de piernas (sobre todo si las tenemos morenitas). Atrás quedaron los looks con vaqueros y pantalones para dar la bienvenida a los vestidos más ideales que llevamos con alpargatas, sandalias o zapatillas. No importa cómo combinemos ese vestido de lunares con efecto vientre plano o cómo hayamos decidido apostar por los vestidos de edición limitada de verano que nos han hecho ojitos, en verano son la prenda estrella y no podemos negarlo.

Después de haber visto la última propuesta de Zara tenemos claro que, además, los vestidos cortos son la verdadera apuesta del verano a la hora de presumir de piernas, por eso estamos completamente in love con los que hemos encontrado.

Podríamos habernos enamorado de los midi o los largos (que también son muy estivales), pero es que Zara tiene los vestidos cortos más bonitos del verano y nos parecen ideales para presumir de piernas. Después de habernos estudiado todas sus propuestas, os dejamos los que consideramos los vestidos cortos de Zara más ideales del verano. Ficha el que más te guste y a presumir de piernas.

Vestido con bordados naranja de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido bordado de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido estampado de color rosa de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado de color rosa de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido con lazo de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido con lazo de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido estampado y cruzado de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido satinado y cruzado de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 35,95 euros.

Vestido de flores drapeado de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores drapeado de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido con estampado oriental de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido con estampado oriental de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido blanco de lino de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido blanco de lino de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 25,95 euros.

Vestido cut out de flores de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido cut out de flores de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 25,95 euros.

Vestido corto y estampado de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido corto y estampado de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 35,95 euros.

Vestido estampado y asimétrico de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido estampado y asimétrico de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido cut out de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido cut out de Zara perfecto para el verano tiene un precio 25,95 euros.

Vestido corsetero de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido corsetero de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido rosa fucsia de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido rosa fucsia de Zara perfecto para el verano tiene un precio de 29,95 euros.