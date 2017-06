El Sevilla Femenino echa a andar

El Ayuntamiento de Sevilla acogió la puesta en escena del nuevo Club Baloncesto Sevilla Femenino, que comenzará a competir a partir de la próxima temporada, en una categoría aún por confirmar ya que espera que la reestructuración de la federación Española deje alguna vacante en la Liga Femenina 2.

El delegado de Deportes, David Guevara, y la directora general de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía, María José Rienda, ejercieron de padrinos en la presentación de la nueva entidad, una iniciativa que nace de jugadoras, técnicos, padres y madres y personas relacionadas con el baloncesto con el objetivo de situar a Sevilla en el mapa de este deporte a nivel femenino para evitar la fuga de jugadoras a otras ciudades o países.

Este nuevo club fitmó un acuerdo de colaboración con el Club Náutico, que en principio militará el próximo curso en Primera Nacional, si bien el objetivo de ambos es unir fuerzas para llevar al baloncesto femenino local a la máxima categoría nacional en tres años. El técnico que se ponga a los mandos del CB Sevilla Femenino será Julián Jimenez, presente en un acto en el que no faltaron, por ejemplo, el ex jugador Nacho Romero, el todavía entrenador del Betis Energía Plus, Alejandro Martínez, José Albeto Pesquera, María Pujol o los ex futbolistas Carlos Marchena y José Miguel Prieto, gerente del nuevo club.

De momento los responsables del equipo se centran en recabar los máximos apoyos institucionales y particulares posibles para que si hay plaza libre en la segunda categoría del baloncesto nacional poder acceder a ella. El proyecto es ambicioso, ya que la idea es colocar a un equipo en la élite en un plazo de tres años con la idea de jugar y entrenar en el pabellón San Pablo. No hay ningún conjunto andaluz ni en la primera ni en la segunda categoría del baloncesto nacional, de ahí la dimesión que puede adquirir el objetivo del recién nacido CB Sevilla Femenino.