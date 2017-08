'Los pájaros' y otras 'rara avis'

El espectacular éxito que Washington Irving (1783-1859) logró, especialmente entre el público inglés, con Vieja navidad propició que el escritor norteamericano congregara a la familia que protagonizaba aquella deliciosa obra de nuevo en otro libro, En casa de los Bracebridge, una narración que ve la luz ahora por primera vez en español gracias a la editorial sevillana El Paseo. Irving volvió a los personajes provisto de la misma ternura con que los había retratado la primera vez, pero resaltando en esta ocasión su lado más cómico. Una voluntad de hacer reír que ya está de manifiesto en el subtítulo de la propuesta, Los humoristas, una idea que acaparó toda la atención en la versión francesa, donde se tituló Les Humoristes, ou le Château de Bracebridge. Para David González Romero, responsable de El Paseo, que ya publicó el pasado año Vieja Navidad, el "humor delicioso" que respiran las páginas de En casa de los Bracebridge revela que "Irving es un escritor fundamental, que va mucho más allá de los Cuentos de la Alhambra y de narraciones góticas como La leyenda de Sleepy Hollow".

Otra de las voces que recuperará El Paseo este otoño será la de Daphne Du Maurier, a la que se reivindica en Los pájaros y otros relatos, un volumen que incluye, junto a la pieza homónima que llevó al cine Hithcock -que adaptaría también otros textos de la londinense, Rebeca y La Posada Jamaica-, las historias Bésame otra vez, forastero, El manzano, El joven fotógrafo y El viejo. La edición, que tendrá un prólogo del filósofo Slavoj Žižek y traducción de Miguel Cisneros, revela la elegancia de una autora que conseguía perturbar al lector acercándolo a una engañosa cotidianidad, y, como destaca González Romero, con un prodigioso sentido del ritmo. "Un argumento como el de Los pájaros debería desmoronarse en la página 40, y sin embargo no es así: uno sigue leyendo fascinado", opina el editor.

Muñoz Gijón propone una historia tierna y divertida sobre el imaginario sevillano

El catálogo de El Paseo también recordará la personalidad arrolladora y revolucionaria de Emmy Hennings, protagonista de la novela gráfica El Ángel Dadá, nueva colaboración del escritor Fernando González Viñas y el dibujante José Lázaro. Pese a levantar el proyecto del Cabaret Voltaire, del que fue una de sus figuras más carismáticas, y a defender los presupuestos del dadaísmo, la Historia no le ha concedido a Hennings la misma atención que a otros compañeros de viaje como su pareja Hugo Ball, Tristan Tzara o Hans Arp. El Ángel Dadá recrea la fascinante biografía de esta poeta y actriz. "Hemos querido que fuera una obra muy didáctica", afirma González Romero, "porque en Alemania es la gran mujer fatal del expresionismo, pero nos dijimos que había que ser realistas, que aquí no era suficientemente conocida".

Además, entre las novedades que ha preparado El Paseo para los próximos meses, sorprende el regreso de Julio Muñoz Gijón @Rancio, que aparca temporalmente el registro que le ha dado popularidad y propone "una historia ilustrada [por Patricio Hidalgo] para niños y no tan niños" en La mejor ciudad del mundo (o a nosotros nos lo parece). Un prebebé tiene la oportunidad de conocer el destino donde nacerá; tras descartar a unos industriales alemanes como familia va a parar a Sevilla, una aventura entrañable y divertida que retrata la capital andaluza con "un punto naïf y un punto crítico" y por la que desfilarán personajes emblemáticos como El Pali, Silvio, Paco Gandía, Chaves Nogales o Cernuda. Al mismo tiempo que este libro, la editorial lanzará la agenda de @Rancio.

Otra obra que plasmará, desde otra óptica, las esencias de la ciudad será La Semana Santa de la Transición, de Manuel Jesús Roldán, un trabajo que apunta una paradoja: que la Semana Santa vivió una etapa de declive durante el franquismo y encontró un inesperado impulso con la democracia. A la experiencia del autor, que con El Paseo sacó La Historia de Sevilla en 80 objetos, hay que sumar el despliegue de fotografías de la época, entre ellas las impresionantes imágenes que tomó Josef Koudelka de la fiesta hispalense.

Tras dar a conocer en España Historias mágicas de Oz, El Paseo aborda el clásico de Lyman Frank Baum El maravilloso mago de Oz, que aparece en una edición "en un formato que no estaba en las librerías, a precio razonable y con las ilustraciones originales a color", señala González Romero. "Óscar Mariscal tenía la traducción hecha y me la envió. Me lo pasé tan bien con el libro que decidí apostar por él. Creo, además, que es un texto que no está bien leído, que no es sólo infantil, que trasciende eso", sostiene el editor. Para todos los públicos es también Ballena-pájaro, una novela gráfica de David Eloy Rodríguez, José María Gómez Valero y Patricio Hidalgo que habla, concluye el editor, de "aprender a aceptar tu identidad y convencer a quienes te rechazan".