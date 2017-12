Que Rajoy y Rivera no se tienen mucho afecto no es ningún secreto, pero los dos saben que están obligados a entenderse, sobre todo desde que el independentismo catalán ha irrumpido con toda su fuerza en el escenario español y había que sumar esfuerzos para detenerlo. Sin embargo, Rivera no pierde ocasión de acusar abiertamente a Rajoy de corrupto, y Rajoy no pierde ocasión de considerar a Rivera como un político al que le queda mucho por aprender.

El presidente ha querido cambiar impresiones con Rivera sobre el panorama catalán y le pidió que acudiera a La Moncloa. Tiene gracia que Villegas informara sobre el encuentro advirtiendo que Rajoy no le había pedido a Rivera que Arrimadas se presentara a la investidura. Pensar lo contrario es desconocer a Rajoy; nunca dice a otro lo que debe hacer. Cosa distinta es que tenga opinión sobre lo que piensa sobre la actitud de Arrimadas tras ganar las elecciones del pasado día 21, que seguro que la tiene. Y no tiene por qué ser coincidente con la de su portavoz parlamentario. Rajoy se las pinta solo para dar a entender una cosa y la contraria, utilizando declaraciones propias o a través de persona interpuesta.

Lo que se percibe en el PP y en el PSOE es que no acaban de comprender que alguien como Rivera, que aspira a convertirse algún día en presidente, no quiera asumir responsabilidades. Ni él ni nadie de su partido, a pesar de que se les ha invitado a compartirlas con los gobiernos regionales y municipales con los que firmó distintos pactos. Tanto en el PP como en el PSOE dicen que teme participar en el gobierno de algo porque tiene sus riesgos, porque solo cuando se gestiona se visualiza la preparación de un político, o si cae o no en la corrupción. Mientras nadie de Ciudadanos gestione un presupuesto pueden seguir presumiendo de ser el partido menos corrupto de España.

Arrimadas ha tenido un éxito indiscutible en Cataluña, nada menos que ha ganado las elecciones. Se comprende que no anuncie su intención de presentarse a la investidura porque no le salen las cuentas, pero en estos días podía haber tomado algún tipo de iniciativa que demostrara que es la vencedora. Se echa de menos que no haya hablado con nadie sobre nada para saber cómo respiran los independentistas, cómo están las cosas judiciales, si ERC aceptaría un gobierno con Puigdemont, si Puigdemont puede gobernar desde Bruselas como pretende, qué piensan el PSC, En Comú y PP del resultado electoral… Algo, para que se notara que ha triunfado el 21-D. En política triunfan los osados, no los que están a la espera de los movimientos de los demás.