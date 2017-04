Llegó el momento de que el bético juzgue

Reaparece el Real Betis Balompié ante su gente después de un doble turno viajero saldado con un triunfo y una derrota de esas que se adjetivan dignas. Y, claro, como de derrotas dignas está el cementerio del fútbol plagado, pues resulta que esa nueva derrota fue como una lluvia sobre tierra mojada. Y, curiosamente, una derrota que llegó por culpa de dos goles flagrantemente ilegales no ha sido achacada a ello desde trinchera alguna.

Como es habitual en este clima guerracivilista que se vive en el Betis, con la ayuda de gente desafecta que no se cansa de apagar el fuego con gasolina, cada derrota es utilizada para arremeter contra el dúo que intenta manejar la barca. Que Adán se traga un gol, la culpa del tándem de marras, que arriba no se le hace un gol al arco iris, ídem de lienzo y si todo se fragua merced al enésimo error arbitral, pues es porque en este Betis no se articula un plan para mandar en la Federación.

Toda la culpa recae en dos jóvenes béticos que están siendo víctimas de unos mediocres resultados deportivos. Y no les faltaría razón si desde esos posicionamientos tan negativos se invocase una alternativa válida. Nada de eso se hace, pues los nombres que subyacen bajo toda esta artillería son como para poner los pelos como escarpias, tentarse la ropa y rezar a la Virgen para quedarse, al menos como se estaba. Que vaya tela cómo son las alternativas a barajar.

El Betis, ya salvado, reaparece ante su numerosa clientela frente a un ascendido que está cuajando una campaña envidiable. Y como la salvación llegó antes de lo habitual en estos últimos años y el equipo no corre peligro, hoy podría pronunciarse ese bético que sólo aspira a que gane el Betis para una especie de plebiscito buscando una mejor dirección del club. Y a ver si así se hace la luz y se da con la tecla adecuada para provecho del Betis, pero qué nombrecitos surgen, Señor...