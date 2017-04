El aviso de los capitanes

Con la carga de profundidad que tiene la estampa, con los cuatro capitanes en un momento difícil de la temporada, la plantilla del Sevilla puso su particular punto sobre la i. Había cosas que decir porque hay objetivos muy importantes en juego y había que dar el mensaje oportuno y preciso para que cada cual lo recoja como debe. La afición, para que esté con el equipo; el entorno, para que deje de lado las especulaciones; y el entrenador -también, por qué no-, para que se centre y se olvide de su futuro.

Vicente Iborra, portavoz autorizado por el club en el acto de presentación de un nuevo terminal del patrocinador de telefonía móvil (ZTE), acertó en su discurso, un discurso de normalidad dentro de lo que se está jugando el equipo.

Primero, asaltó el tema de Sampaoli y su futuro, una polémica que ha tenido varios episodios llamativos en la última semana con la visita a España del presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA). "No se sabe lo que pasará. Si se queda, bien, y si se marcha, es algo que ocurre en el fútbol. Lo que importa es el presente. Él ahora mismo nos habla del Sevilla y del partido del Granada. Lo veo centrado", dijo el valenciano, que insistió: "Lo que pueda pasar con su futuro, su agente... Me importa que esté comprometido con el Sevilla. El rumor vende, pero no pensamos en el futuro de nadie de la plantilla. No le he escuchado decir que se quiere marchar. Se habla desde fuera, pero no internamente. Si hablásemos de su marcha sería negativo. Pero internamente hablamos del presente y del Sevilla, que es lo que importa".

La entidad tiene en juego cosas importantes y la situación que tiene el equipo en la clasificación es muy buena, si bien es cierto que el Sevilla estuvo algunas jornadas segundo en la tabla y muchas, tercero. Y ése sigue siendo el reto marcado entre este grupo de futbolistas.

"Nuestro objetivo es pelear el tercer puesto hasta el final y estamos en esa situación. Tenemos un rival como el Atlético, que lo conocemos, que va a ser complicado, pero vamos a intentar conseguir el máximo de puntos posibles. Queremos meterle presión el viernes (en el partido ante el Granada) y a partir de ahí ganar todas las finales que tenemos", puntualizó el espigado centrocampista, que fue bastante ilustrativo con respecto a que el equipo no dé la cara en lo que queda del campeonato. En este sentido, ni se imagina que el Sevilla vaya a perder la clasificación para la Champions. "Si no conseguimos la cuarta plaza sería para matarnos. Ojalá que consigamos los tres puntos ante el Granada, que apretemos la situación, que valoremos lo que hemos hecho en esta temporada y que seamos ambiciosos", precisó.

Iborra quiere el compromiso de todos, que todos los protagonistas cierren los puños y dejen aparcados sus intereses personales. "Quedan seis finales, pero hay que estar más centrados en la próxima. Tenemos que sacar los tres puntos para pelear por la tercera plaza. Claro que el punto del domingo (en Mestalla) es bueno y mejor tras lo sucedido anoche", dijo refiriéndose a la derrota del Villarreal en Mendizorroza.

Por último, fue preguntado por un supuesto bajón del juego del equipo coincidiendo con la ausencia de Nasri en las alineaciones. "Hemos ganado con y sin Nasri. Queremos que se recupere y vuelva a ser importante. Todos somos importantes", recalcó.

El mensaje era necesario, llega en el momento preciso y debe ser un punto de inflexión. Los capitanes se ponen serios y piden el máximo de compromiso. Hay mucho en juego y lo que importa es el Sevilla.