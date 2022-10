La Unión: una compañía de referencia en la comercialización de fruta y hortaliza

Más de 500 millones de personas se alimentan a diario del campo almeriense. Almería cuenta hoy con más de 30.000 hectáreas de invernaderos donde se cultivan con una calidad máxima una gran variedad de frutas y hortalizas. Sin duda el agro puede decir sin miedo a equivocarse que es la ‘Huerta de Europa’.

La Unión es hoy una compañía de referencia en la comercialización de frutas y hortalizas, con una larga trayectoria profesional, que se ha consolidado gracias al trabajo de sus agricultores y empleados en una de las empresas referentes del sector agroalimentario de Andalucía, España y Europa.

La Unión es una empresa familiar que nació hace 29 años con la subasta como modelo de negocio principal, pero que ha crecido adaptándose a las necesidades y las circunstancias actuales del sector, de sus clientes nacionales e internacionales y de un mercado cada vez más cambiante y exigente.

Hoy cuenta con más 1.500 empleos directos y trabaja a diario con más de 3500 explotaciones locales, generando más de 15.000 empleos indirectos. Es decir, se podría decir que La Unión es hoy la cuarta localidad de la provincia de Almería por volumen de población.

Jesús Barranco, director general "Queremos ser un referente no sólo en exportación y volumen, sino en el día a día”

En la actualidad, La Unión lidera el sector con más de 400.000 toneladas comercializadas de productos hortofrutícolas en Europa, destinando más del 80% de esta producción a los mercados europeos.

La empresa cuenta con 30 centros de operaciones repartidos entre Almería, Granada y Murcia y 3 laboratorios propios en los que se realizan más de 64.000 analíticas anualmente. Esta es la apuesta real y decidida con la seguridad alimentaria que nos permite dar respuesta a las más altas exigencias de los clientes a nivel mundial y nos diferencia de otros mercados emergentes.

La Unión tiene una apuesta decidida de por la innovación y la sostenibilidad como motor para el crecimiento, y creen firmemente que no es solo para la empresa, sino para toda la sociedad andaluza y española. Hoy es una de las empresas con mayor nivel de robotización de toda Andalucía.

Las actuales necesidades del sector pasan por un compromiso decidido y real con el desarrollo, la competitividad y en continuar impulsando los avances que se están alcanzando dentro del sector agroalimentario y de la provincia de Almería.

Durante los últimos tiempos y en especial con la implementación del nuevo plan estratégico de La Unión se ha buscado consolidar un modelo de negocio centrado en la Rentabilidad, Ia Innovación, el Desarrollo y los Agricultores. Este planteamiento se traduce en el desarrollo de las siguientes líneas de actuación: la creación de productos y líneas que aporten valor más allá del volumen; la fuerte inversión en proyectos de I+D+i, que impacten más allá de lo económico y busquen el bienestar de la sociedad; el contacto y la comunicación constante con el campo, para reforzar la confianza ofreciendo a los agricultores asesoramiento y otros servicios complementarios; la habilidad de adaptar y personalizar las propuestas en función de las necesidades de cada cliente y la organización de diversos encuentros que favorezcan el crecimiento profesional y personal de todas las personas que conforman La Unión.

En este sentido, el nuevo modelo de negocio busca hacer de la innovación y mejora continua en la gestión, procesos y productos parte de la cultura de la organización y toda la cadena de valor, con especial incidencia en proveedores y agricultores. Y, con todo ello, conseguir un alto grado de orgullo de pertenencia a la organización por su excelencia y su compromiso social, entendiendo la sostenibilidad como un factor base dentro de la excelencia empresarial. “Queremos ser un referente no solo en exportación y volumen de producto, sino en el saber hacer en el día a día de un sector que cada día requiere más de la innovación para conseguir la optimización, aportando valor al mercado pero también a la sociedad.”, cita Jesús Barranco, director general de La Unión.

Sus pilares estratégicos

Para la elaboración de la estrategia que definirá a la compañía se ha tenido especial consideración al proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una normativa que nace con un objetivo: reducir drásticamente el desecho de alimentos. La Unión se propone poner en valor al sector agrícola y su cadena de producción-comercialización, como vertebrador de desarrollo, y ser referencia competitiva del emprendimiento sostenible y responsable con proyectos como Long Fresh, Lean Manufacturing o I’mperfect entre otros.

Apuesta por un futuro sin desperdicio alimentario

Según los últimos estudios sobre tendencias del consumo, estos son cada vez más conscientes del impacto de la alimentación no solo en su salud, sino en el bienestar en general, lo que les ha llevado a buscar soluciones de alimentación que aporten valor más allá del concepto alimentación saludable, generando de esta manera un incremento en el consumo de aquellos productos cultivados bajo un sistema de agricultura responsable.

La innovación y las nuevas tecnologías son una pieza fundamental para desarrollar una estrategia antidesperdicio, siendo necesario empresas que desarrollen estrategias en este marco de actuación pero que además se comprometan por luchar por un mundo más sostenible.

En este sentido, La Unión apuesta por una agricultura inteligente, abordando proyectos de investigación, desarrollo e innovación aplicados al sector, ayudando a la puesta en marcha de nuevas técnicas y estando a la vanguardia de los avances tecnológicos que buscan no solo evitar o reducir el desperdicio alimentario, sino a conseguir una mejor redistribución alimentaria en España y Europa.

El modelo del éxito pasa por una relación cercana con el cliente La Unión ha pasado de ser una empresa familiar dedicada a la exportación de hortalizas a convertirse en un referente en el mundo de la comercialización de frutas y hortalizas y el primer comercializador de pepino del mundo. En la compañía son conscientes de que el éxito de su modelo de negocio pasa por una relación cercana con los clientes. Cadenas de distribución, supermercados o mercas son quienes trasladan los valores de La Unión al consumidor final, llevando sus productos hasta el hogar de los consumidores. Todo ello sin dejar de lado las prácticas de comunicación online, el marketing y la publicidad, que nos permiten llegar directamente a las familias. En la actualidad La Unión lidera la comercialización de productos hortofrutícolas en Europa superando las 400.000 toneladas comercializadas. Más del 70% de esta producción va dirigida a los mercados europeos. La empresa ya cuenta con 30 centros de operaciones repartidos entre Almería, Granada y Murcia, 1000 empleados de media y 3 laboratorios que realizan más de 45.000 analíticas anualmente. Lidera el mercado hortofrutícola global, ofreciendo productos y soluciones innovadoras que aporten un valor añadido e inspiren a sus clientes.

Esto lo consigue a través de proyectos como Long Fresh, una planta de congelados con tecnología Nice Tech - en actividad desde hace un año, en la localidad de Adra, Almería – que ha resultado ser un proyecto pionero en España capaz de alinearse con este nuevo tipo de consumo de productos de IV gama. Además, su puesta en marcha ha supuesto el cumplimiento de los objetivos de la compañía en cuanto a los ODS contribuyendo directamente con el ODS 12: ‘Producción y consumo sostenible’, ya que su actividad, enmarcada en un concepto de industrialización basado en la innovación, evita o minimiza en lo posible el desperdicio de distintos productos que, por defectos estéticos, no tienen cabida en el mercado, pero que a nivel organoléptico no presentan deficiencias. Se trata de una unidad de negocio que desde la compañía estiman que no solo les va a permitir abrir nuevas puertas y nuevos canales de distribución como el HORECA y el food service, y nuevas secciones dentro de las cadenas de supermercados, sino que también van a conseguir incrementar la rentabilidad del producto y de sus agricultores, ya que en el caso de que haya colapso en el mercado en las distintas categorías, La Unión, con esta innovación, va a poder seguir comprándoles género a sus agricultores.