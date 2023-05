Sobre los animales y su bienestar o malestar

¿Quién no ha sentido repugnancia y odio hacia al ver la imagen de un galgo colgado, o cuando vemos a un grupo de equinos desfallecidos, abandonados a su suerte? ¿Quién no se estremece al ver maltratar a un perro, a un gato, a un burro, a una vaca, por una persona, sea o no su dueña? ¿Quién no ha sufrido al ver el mete-saca del matador en el morrillo del toro bravo, que ya viene castigado por el picador y los banderilleemos? ¿Quién no sufre al ver una cogida del torero en plena faena? ¿Quién no sufre al ser testigo de una matanza del cerdo, tradición familiar que perdura en muchos pueblos andaluces, aunque el tema daría para otro artículo?

Los animales que nos rodean merecen toda nuestra compasión. Y los de compañía todo nuestro respeto pues ayudan a muchas personas a sobrellevar su soledad, su angustia o su enfermedad. En mi etapa de “Tierra y Mar”, tratamos de informar y educar en el cuidado y protección de los animales ganaderos y domésticos. Y creo que conseguimos sensibilizar a muchos niños y mayores andaluces. Desde el origen de las civilizaciones, los perros y los gatos y otros animales han acompañado al ser humano en su devenir a lo largo de la historia, desde el antiguo Egipto y antes, hasta el siglo XXI.

La Ley de protección de los Derechos y el bienestar de los animales, ha pasado un tanto desapercibida. Y es una Ley muy importante, a mi juicio, aprobada por el Gobierno de Coalición PSOE-Unidas Podemos, que preside legítimamente el socialista, Pedro Sánchez.

“Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego”. (Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Oficina Internacional de Epizootias, dependiente de la Organización Mundial de Sanidad Animal). El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la UE señala que los animales son seres sensibles, al aplicar las políticas de la UE, en materia de agricultura, ganadería, pesca, transporte, mercado interior, investigación desarrollo tecnológico y espacio”.

La Ley de bienestar animal impulsada por la Ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra y apoyada por el PSOE y otros grupos de la cámara, afecta fundamentalmente a los animales de compañía, se aprobó en el Congreso el 16 de marzo, se publicó el 28 de marzo en el BOJA, y entrará en vigor a los seis meses de su publicación, es decir, en setiembre.

En esta Ley los perros de caza han quedado excluidos y eso ha generado polémica. El PSOE prometió crear una normativa específica, para estos animales y para los utilizados en actividades de trabajo y deporte, señalando que estos animales, no de compañía, ya cuentan con la normativa recogida en la Ley 32/2007, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. La Estrategia Nacional Cinegética se aprobó en marzo de 2022 en una Conferencia Sectorial con unanimidad de las Comunidades, y allí aparecen recomendaciones sobre los perros de caza y las rehalas.

Abandonados

El Ministerio de Agricultura recuerda que son las Comunidades Autónomas quienes pueden redactar esta normativa. Algunos datos: Según la Fundación Affiniyt, en 2021, las asociaciones protectoras de animales recogieron más de 21.800 perros de caza, lo que supone el 13% de todos los perros, sean mascotas o de caza, que se abandonan; que en total, suman unos 168.000. Otro dato, pensando en los votos de las próximas elecciones locales es que en España ( 2021), hay 337.326 licencias federadas de caza. En 2010 había casi 400.000 licencias. En Andalucía (2021), hay más de 256.000 cazadores con licencia, de los que más de cien mil están federados. Si se utilizan rehalas también es necesario disponer de una licencia como medio auxiliar de caza.

Según se declara en el preámbulo de la Ley, entre los objetivos: regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad, paliar, concienciar y castigar los actos contra los animales con endurecimiento de penas y multas, en los casos de maltrato animal.

Se perseguirá a los maltratadores. La Ley establece infracciones leves con multas de entre 500-10.000 euros; hasta las muy graves, con sanciones entre 50.000-200.000 euros. La Ley establece normativa para el acceso con animales a medios de transporte, establecimientos, playas y espacios públicos, y control del dueño para evitar orines y excrementos en lugares de paso de otras personas.

En España en uno de cada tres hogares se convive con al menos un animal de compañía. Datos aportados por las Comunidades, señalan que en España hay más de 13 millones de animales de compañía registrados e identificados. Solo el 27,7% de los perros que llegan a centros de acogida tienen microchip; en el caso de los gatos solo el 4,3%.

Fomentar la protección animal

Otro objetivo de la Ley es fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono de los animales en España. Según el Artículo 1, quedan excluidos de esta Ley, los animales de los espectáculos taurinos; los animales de producción (Ley 32/2007) para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio; los animales utilizados en investigación veterinaria u otros fines científicos. Quedan excluidos también los animales silvestres que se rigen por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y los animales utilizados en actividades específicas, aves de cetrería, perros pastores y de guarda del ganado, perros de rescate y perros utilizados por las fuerzas de seguridad.

Quedan excluidos de esta Ley los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza, aunque en el artículo 1 apartado e) se especifica que todos ellos se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley. Sin duda, esta Ley es mejorable, como tantas cosas en la vida, pero de momento creo sentir los vítores y aplausos de los animales en general, que como en “Rebelión en la granja” de Orwell, se alegran de que pensemos en ellos y defendamos sus derechos.