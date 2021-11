Enrique Colilles: “Hacemos realfood porque somos agricultores auténticos”

A. Estrella YáñezPionera en diferentes ámbitos de la producción agroalimentaria, la empresa líder en fruta tropical -aguacate y mango-, ha lanzado al mercado el primer guacamole “realfooding”.

Con una cuota de producción de aproximadamente el 55% del mango peninsular y del 40% en el aguacate, esta cooperativa se posiciona como la empresa líder del sector.

La organización de productores cuenta hoy en día con más de 3.000 agricultores asociados ubicados en el sur peninsular, desde el Algarve portugués hasta la Comunidad Valenciana, siendo la Axarquía de Málaga y la Costa Tropical de Granada sus principales zonas de producción.

–¿Qué impulsa a Trops dar la mano a este movimiento de la realfood?

–Es una corriente que ha venido para quedarse porque el consumidor cada vez es más consciente, tiene acceso a más información y demanda lo auténtico, este es el principal motivo por el que Trops se ha unido a este movimiento; somos auténticos, somos agricultores que cuidamos el entorno, mimamos cada paso para producir una fruta rica y eso es alimentación real.

–Han empezado con el aguacate ¿qué tiene de diferente este guacamole realfooding respeto al que Trops hacía antes y a otros que existen en el mercado?

–Su autenticidad es que está hecho con aguacate de primera categoría. No tiene conservantes, ni colorantes, y tampoco tiene gluten. Somos la única organización de productores de aguacate que lo hace, ¿será auténtico, no?

–¿Tienen previsto realizar otras elaboraciones basadas en aguacate o el mango?

–Sí, tenemos varias opciones en “la cocina”, pero no podemos adelantar nada aún, lo mismo que con el mango.

–¿También en la línea realfood?

–Por supuesto, la fruta y la verdura es realfood, somos agricultores que producimos realfood y aparte de hacerlo lo tenemos que comunicar.

–En cuanto a lo cultivos ¿cómo se están dando las campañas?

–Unas mejores que otras, es agricultura y competimos con otras industrias en desigualdad de condiciones y no me refiero a ofertas de fruta de otros países, sino a nuestra gran competencia que son los ultraprocesados, que nos quitan cuota de mercado utilizando los atributos que son intrínsecamente nuestros, pero que no los sabemos valorar adecuadamente.

–¿Cómo está evolucionando el consumo de agua con las nuevas tecnologías que aplican para reducirlo?

–Los agricultores de Trops siempre han realizado un uso racional del agua, debido a que cuentan con los sistemas de riego que mejor optimizan el uso y además con un asesoramiento continuo por parte de nuestros ingenieros agrónomos en la planificación y gestión de los riegos. Las dotaciones con las que cuentan son las que la administración pública les concede y les abastece, y en este sentido, debido a que las restricciones son cada vez mayores, es donde, gracias al uso de las nuevas tecnologías y los conocimientos del cultivo, hemos podido mantener unas producciones dignas. Hay que señalar que las nuevas tecnologías son, sin duda, buena herramienta para la gestión del agua, pero desde luego no es la solución a la problemática de la misma, que pasa por nuevas fuentes de recursos como aguas regeneradas, e inversión en nuevas infraestructuras.

–¿Siguen impulsando el uso agua regenerada para riego?

–Por supuesto, es una fuente de agua y no podemos despreciar ninguna , ¡el agua hay que utilizarla todas las veces que se pueda, no podemos darnos el lujo de no aprovecharla. Desde Trops llevamos 12 años realizando un ensayo con aguas regeneradas, midiendo cómo afecta al cultivo, tanto en suelo como en fruto o en fertirrigación, entre otras variables y mostrando los resultados, porque este tipo de recursos es perfectamente válido. Estamos convencidos de que es un recurso fundamental para mantener y desarrollar el cultivo, y por lo tanto, un generador de economía.

Evolución del mercado

–¿Cómo está evolucionando el aguacate en precio y en superficie de siembra en Andalucía?

–Hay una demanda creciente de aguacate en todos los mercados del mundo y la oferta trata de crecer al mismo ritmo, pero la dificultad del cultivo por sus exigencias de un rango de temperatura muy determinado hace que sea muy difícil su cultivo. En la península ibérica somos afortunados por contar con este clima privilegiado y eso nos permite desarrollar una economía agrícola e industrial potente y con mucho futuro.

–¿Y el mango?

–El mango sí se produce en cantidad en muchos lugares del mundo, pero la calidad, el sabor y la textura que tenemos en Trops y la capacidad de recolectarlo en su punto óptimo es único aquí; no olvidemos que somos agricultores y eso nos da una ventaja competitiva insuperable, y el mercado, los consumidores lo aprecian.

–¿Dónde está el mercado para los productos de “realfood” en España o fuera?

–En toda la UE, es nuestro mercado local, llevamos muchos años en él, lo conocemos y estamos adaptados a los diferentes gustos y demandas.

–¿Qué es la plataforma Green Motion y qué les aporta?

–La plataforma Green Motion es un programa de investigación con la empresa Eurosemilla y la Universidad de California, que es la que ha desarrollado el mayor programa varietal de aguacate, para el testeo de nuevas variedades de aguacate a las condiciones agroclimáticas existentes y futuras y la mayor tolerancia a plagas y enfermedades. Pero además, es una plataforma, donde vamos a estar los mayores productores y comercializadores del mundo; de cada país productor del mundo, hay incluida una o dos empresas, y la representación española, somos nosotros, Trops. Por lo tanto, no solo nos aporta estar a la vanguardia de nuevas variedades de aguacate, sino además, estar en una posición privilegiada a nivel mundial comercialmente hablando.

–Han participado en Fruit Attraction ¿qué es lo que han mostrado allí?

–Nuestra propuesta de fruta siempre “en su punto” para el consumidor y el valor de la marca porque detrás de nuestros productos hay más de 3.000 agricultores comprometidos con un proyecto.

Los agricultores auténticos

–¿Y qué es lo que les ha parecido más novedoso de la feria? ¿Vienen con ideas nuevas?

–Siempre venimos con ideas nuevas, que nos ayudan a mejorar el modelo y la propuesta al consumidor, al agricultor y a la sociedad en general.

–¿Qué mensaje final lanzaría?

–Pues que la marca Trops está empezando a ser conocida como lo que es: mango y aguacate siempre “en su punto” y producido directamente por nosotros.