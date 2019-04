Tripiana, el apellido unido al campo almeriense desde hace más de 60 años

Antonio ‘El Cochero’ fue uno de los pioneros de la industria auxiliar de la agricultura almeriense. Suyo es el mérito de haber fundado el primer almacén de suministros agrícolas de la provincia, un 5 de agosto de 1957. Le llamaban así porque trabajó para el que fuera alcalde de Almería en el periodo comprendido entre 1948 y 1957. Era el encargado de llevarle en el coche de caballos. Su cochero.

Antonio Tripiana Guerrero hoy hubiese cumplido 97 años. Nació el 15 de abril de 1922 y falleció el 22 de noviembre de 1991. Su sobrino, Juan José Tripiana, rinde homenaje a él y a su padre, Juan Tripiana Guerrero (2 de agosto de 1924 - 9 de diciembre de 2014), como artífices de la puesta en marcha de una empresa que resultó ser pionera en su sector. Y por extensión, a los agricultores que con su sacrificio pusieron en marcha lo que hoy se conoce como el ‘modelo Almería’.

Los hermanos Tripiana iniciaron su aventura empresarial ligados al campo almeriense con las primeras corridas que se celebraban en la zona de Los Partidores, La Choza (hoy frente al aeropuerto), El Alquián y Cortijo Paraíso, para trabajar posteriormente con Procampo, durante otra década.

“Mi tío era la inteligencia y la clarividencia en los negocios, se definía como una mente cristalina; y mi padre, la constancia. Mi tío Antonio me dijo que yo iba a llegar más lejos que él, que lo iba a superar”, narra Juan José Tripiana, quien recuerda que su padre fue un importante apoyo en los inicios empresariales de su tío.

Juan José Tripiana tiene 65 años, edad a la que la inmensa mayoría de la población ya estaría jubilada o llevaría algunos años de retiro espiritual. No es el caso de Juan, como le llaman los amigos, que el próximo 11 de diciembre cumplirá 66 años. Su espíritu aguerrido, emprendedor hasta la saciedad, no le permite considerar aún esta posibilidad. Su mente, privilegiada, le ha predestinado para hacer grandes cosas. Aún mayores de las que ya ha conseguido, que no son pocas.

Juan lleva trabajando desde el 21 de julio de 1972. “Tenía 18 años y acababa de terminar los estudios de COU”.Se había decantado por las ciencias puras, las Matemáticas, la Física y el Dibujo Técnico. Algo que le serviría en la vida para hacer bien los números y tener una mente rápida a la hora de hacer negocios, anticipándose a las situaciones y las oportunidades, a la hora de tomar decisiones e, incluso, en su búsqueda de la felicidad.

Después de la apertura aquel 5 de agosto de 1957 de Almacenes Antonio Tripiana Guerrero, el tío y el padre de Juan montaron La Agrícola del Sur, junto a Francisco Navarro, en la Calle Javier Sanz, en Almería. Fue la antesala de la actual floristería, que se construyó en 1968 y que hoy es una referencia en jardinería.

A principios de los 70 nació Suministros Tripiana, heredera del almacén que pusieron en marcha los hermanos Antonio y Juan. Y es ahí donde, el 21 de julio de 1972, Juan José Tripiana comenzó a forjar su trayectoria empresarial, haciendo labores de administrativo.

Sin embargo, tuvo que hacer un parón debido al servicio militar. “Me fui el 2 de marzo de 1975 a San Fernando y volví de la mili el 5 de agosto de 1976”. A su regreso, retomó su trabajo en la empresa con todo tipo de labores, principalmente, comerciales. En la primera campaña ya había hecho más de un centenar de clientes. Tenía muy claro lo que quería hacer con la empresa. Sin embargo, debía esperar su momento, sabedor de que llegaría, como así fue. Ahí fue clave la puesta en marcha de la empresa Famitri (Familia Tripiana), en 1977.

Juan recuerda que el 7 de octubre de 2003 entraron en la tienda de Javier Sanz las primeras orquídeas. Un establecimiento que siempre ha supuesto una ventana a un mundo de fantasía de plantas y flores, gracias al diseño y la innovación de su alma mater, Juan José Tripiana. “La idea de la tienda surgió en memoria a mi madre, Rosa, que tenía nombre de flor y le encantaban las plantas”, recuerda con cariño.

Hoy, Suministros Tripiana, cuyo almacén está en La Cañada, es una referencia en fitosanitarios, abonos, semillas, trampas y polinizadores. Y la floristería se sitúa a la vanguardia en producto y presentación, gracias a la inspiración constante de Juan José Tripiana.