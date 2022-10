Asemesa avisa de represalias contra EEUU por el arancel a la aceituna

Las empresas industriales y exportadoras de aceituna de mesa integradas en Asemesa piden a la UE que ejerza la máxima presión política y diplomática para que EE.UU. cumpla la resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la fecha acordada: el próximo 14 de enero de 2023 y advierte que de no hacerlo, la UE podría aplicar ya medidas de represalia.

Este ultimátum se produce una vez que la Justicia americana ha vuelto a fallar a favor del Departamento de Comercio de EEUU al dictaminar, en una última resolución, que los aranceles a la aceituna negra española son legales.

Este fallo, que se emitió el pasado 23 de septiembre, es el tercero emitido por el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. (CIT) y es ya el definitivo en esta instancia, dentro del recurso interpuesto por Asemesa contra la orden de imposición del arancel compensatorio a la aceituna negra de España.

Se trata de un arancel que tiene su origen en las subvenciones de la PAC a los agricultores y supone 15 puntos del arancel total inicial del 35%. En esta ocasión el juez ha resuelto a favor del Departamento de Comercio de EE.UU., considerando que actuó de acuerdo con la legislación de dicho país y, por tanto, de forma correcta. A diferencia de lo sucedido en las dos sentencias provisionales anteriores, según informa Asemesa.

En concreto, el juez determina que el Departamento de Comercio actuó correctamente al considerar que las ayudas de la PAC recibidas por los agricultores eran “específicas” y, por tanto, incumplían las normas de la OMC. Además, concluyó que también tuvo una actuación correcta al atribuir a la industria el 100% de las subvenciones recibidas por los agricultores.

Legalidad de las ayudas

Asemesa entiende que este fallo no invalida en absoluto la resolución del Panel de la OMC que dio la razón a la UE en contra de EE.UU. determinando precisamente todo lo contrario: que EE.UU. no había actuado correctamente respecto a las normas de la OMC, al considerar las ayudas específicas y atribuir a la industria la subvención a los agricultores. Esta situación enfrentada no ayuda a alcanzar una solución al problema. De hecho, se vuelve a cuestionar y a poner entredicho la legalidad de las ayudas de la PAC respecto a las normas de la OMC; un aspecto que parecía solventado con la resolución del Panel.

Además, los industriales y exportadoras de aceituna de mesa advierten de que se mantiene la amenaza sobre cualquier producto europeo que se exporte a EE.UU., ya que podría verse involucrado en una investigación similar debido a las ayudas de la PAC. Por ello la organización ya se ha reunido con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, y en breve lo harán conjuntamente con la Comisión Europea para estudiar la situación y los próximos pasos a dar.

Además de recurrir el fallo, Asemesa va a solicitar a la UE que ejerza la máxima presión política y diplomática y recuerda que a pesar de que EE.UU. aceptó la resolución de la OMC que declaraba ilegal este gravamen y decidió no recurrirla, ha mantenido el arancel, por lo que, a juicio de la entidad, es muy importante exigir que la Administración norteamericana actúe en consecuencia con lo asumido.Esta organización representa al sector desde hace más de 90 años, integrando a la industria dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de la aceituna de mesa en España.

Las empresas asociadas a Asemesa proceden de Andalucía, Valencia, Cataluña y Extremadura y en total las operaciones de éstas superan el 70% de la facturación del conjunto del sector.

Aforo del olivar

Todo este conflicto vuelve a saltar a la actualidad coincidiendo con la publicación del primer aforo del olivar 2022-2023 donde se prevé que en Andalucía se obtendrán 366.448 toneladas de aceituna de mesa, lo que suponen un 32,8% menos que en la pasada campaña.

Atendiendo a las principales variedades, se estima una producción andaluza de 204.366 toneladas de Hojiblanca; 113.239 de Manzanilla; y 22.671 de gordal.

En la presentación de estos datos, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, afirmó que “debemos mantener la esperanza de mejorar la situación que plantea el aforo” para la aceituna de mesa porque, si bien el inicio de la campaña de verde se ha caracterizado por la escasez de precipitaciones, es posible que las últimas lluvias mejoren el peso de los frutos.

En cuanto a la producción total del olivar las previsiones de la Consejería estima que se acercará a los 3 millones de toneladas de aceitunas para molturar de las que se obtendrán 587.000 toneladas aceite de oliva. Crespo ha comentado que esta cantidad supone un 49% menos de aceite que la recolección de 2021-2022 debido, principalmente, a que se trata de una “campaña condicionada por el cambio climático y la sequía pertinaz que sufrimos de forma reiterada en los últimos años”. Crespo dijo que estas cifras pueden fluctuar en torno al 10%” y aseguró que el enlace de campaña “nos permite concluir que vamos a garantizar un millón de toneladas de aceite de oliva a los mercados”.

Empleo

En relación al empleo, la consejera explicó durante la presentación del primer aforo que se estima que la actividad ligada al olivar de almazara genere en esta campaña 13,8 millones de jornales en Andalucía, de los cuales casi el 36% se vincula a la recolección (5 millones de jornales). En el caso de la aceituna de mesa, se calculan 2,2 millones de jornales en labores del campo, incluida la recogida. De esta forma, la estimación global asciende a 16 millones de jornales en la campaña 2022-2023 para el aceite y la aceituna de mesa de Andalucía.

Por provincias, destaca en primer lugar Jaén con una previsión de recogida de 937.000 toneladas de aceitunas para almazara, que darán lugar a 200.000 toneladas de aceite de oliva (-60% en comparación con 2021-2022). En el caso de Almería, se espera alcanzar las 55.000 toneladas de aceituna para almazara y 10.000 toneladas de aceite; en Cádiz, 52.000 toneladas de aceituna y 9.000 de aceite; en Córdoba, 850.000 toneladas de aceituna y 158.000 de aceite; en Granada, 331.000 toneladas de aceituna y 70.000 de aceite; en Huelva, 52.000 toneladas de aceituna y 10.000 de aceite; en Málaga, 215.000 toneladas de aceituna y 40.000 de aceite; y en Sevilla, 488.0000 toneladas de aceituna y 90.000 de aceite.

Sin embargo, Anierac y Asoliva, las asociaciones representantes de la industria aceitera española no están de acuerdo con el Aforo del Olivar presentado por la Consejera Carmen Crespo y sitúan la producción de aceite de oliva para esta campaña por encima de los 900.000 toneladas “Incluso 1.100.000 si llegan las lluvias”.

Pérdidas por el arancel

Sobre el conflicto con Estados Unidos, Carmen Crespo afirmó que es necesario “seguir luchando por poner fin al arancel impuesto por Estados Unidos, que está provocando pérdidas de 150 millones de euros”, y ha recalcado que el Gobierno andaluz no comparte la sentencia de los tribunales americanos.

Por este motivo, solicitó que se continúe “trabajando de forma proactiva desde Europa” contando con el respaldo de la Organización Mundial del Comercio, que “da la razón a la eliminación de unos aranceles que afectan especialmente a la aceituna negra” de Andalucía.

La Comunidad Autónoma andaluza cuenta en total con 1,63 millones de hectáreas dedicados al cultivo de olivos que suponen el 61% del total nacional, el 32% de Europa y el 14% de la superficie cultivada en todo el mundo.