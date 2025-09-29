Vícar continúa con su apuesta por la agricultura intensiva y por el apoyo a los agricultores

Vícar, con sus casi 2.000 hectáreas invernadas, aporta un 10% al total de la comarca del Poniente, convertida actualmente en el mayor exponente europeo, y probablemente mundial, de la agricultura intensiva bajo plástico. El desarrollo sin precedentes de esta actividad agrícola la ha convertido en la actualidad, como a muchos de los municipios de la zona, en el principal pilar de la economía local, con el 85% de sus familias relacionadas directamente con el sector agrícola y el resto de forma indirecta.

El crecimiento de Vícar, con una población ya por encima de los 30.000 habitantes, ha estado ligado a la agricultura, pues a las hectáreas dedicadas en su suelo a invernaderos hay que sumar las casi 6.000 hectáreas que vecinos del municipio cultivan tanto en el resto de la comarca del Poniente como en la de Níjar. Desde una mirada geográfica, la ubicación de Vícar siempre ha presumido de ser estratégica, redefinida como el “Corazón del Poniente”. Su cercanía al Puerto Marítimo de Almería, la conexión con la A-7 y el clima característico de la zona no solo han favorecido durante décadas el asentamiento de pequeños y medianos agricultores, sino que también han servido como aliciente para la llegada de grandes empresas del sector.

Comercializadoras, control biológico, transportes, embalajes o desarrollo de nuevas variedades son algunas de las actividades a las que se dedican estas compañías que han apostado por el municipio. Hoy en día, son más de medio centenar las grandes y medianas empresas —líderes en el sector y de renombre internacional— que tienen sede en Vícar. Todo ello ha propiciado un escenario en el que el sector agrícola no solo destaca por la superficie invernada, sino también por la atmósfera industrial que año tras año crece dentro del término municipal. Se trata, por lo tanto, de un engranaje completo que impulsa la innovación, genera acumulación y difusión rápida de conocimientos y atrae nuevas actividades y empresas.

Desde el consistorio se reconoce la relevancia del papel de las empresas del sector agrícola, junto con la actividad en torno a la superficie de cultivo. El número de comercializadoras, transformadoras, de envases y embalajes, construcción de invernaderos, maquinaria agrícola, abonos y fertilizantes, semillas, producción integrada, riego o sistemas de control ambiental crece cada año, convirtiendo a Vícar en un verdadero “foco de atracción” para la inversión agrícola. Además, estas empresas no solo generan riqueza, sino que aportan conocimiento y mejoran la calidad alimentaria.

Vícar fue uno de los primeros municipios que supo ver el potencial de la agricultura para dejar de ser un medio de subsistencia y convertirse en motor económico. Fue pionero en el cultivo enarenado en la provincia de Almería. Como señala en reiteradas ocasiones su alcalde, Antonio Bonilla: “tenemos las zonas de cultivo más antiguas de todo el Poniente almeriense. De las 2.230 hectáreas disponibles, apenas 200 no son bajo plástico”. Entre sus principales producciones destacan tomate, pimiento, pepino y berenjena, junto a calabacín, sandía y melón. A su vez, los cultivos ecológicos y los productos gourmet demandados en mercados selectos van cobrando cada vez mayor relevancia. Tanto el suelo como el clima se adaptan perfectamente a las necesidades de los productos de más alta calidad.

El Ayuntamiento de Vícar siempre ha mantenido un apoyo decidido hacia la agricultura, colaborando de forma permanente con empresas y, especialmente, con los agricultores. Como recalca Antonio Bonilla: “Estamos siempre atentos a cualquier información relevante en torno al sector, para poder trasladarla a nuestros agricultores y agricultoras, para que puedan conocerla y aprovecharla”. El contacto diario con vecinos y productores ha marcado la hoja de ruta de la administración local, que conoce de primera mano sus necesidades y fortalezas.

Respecto a la situación actual, las familias productoras continúan perfeccionando sus técnicas de cultivo. El avance en conocimiento genético y técnico ha llevado a que la agricultura almeriense sea reconocida como la de mayor calidad alimentaria a nivel mundial y una de las principales exportadoras. Además, se ha consolidado como un modelo sostenible, responsable y eficiente. En un aspecto tan fundamental como el agua, Vícar mantiene un compromiso firme. Destina para el consumo urbano más de dos tercios del agua procedente de la Desaladora del Poniente, pese a contar con pozos de muy buena calidad. Según Bonilla: “Consideramos acertado que el agua subterránea quede para el consumo agrícola, pues se abaratan los costes de producción de nuestros agricultores, que ya de por sí soportan costes elevados”. Además, estas reservas permiten al municipio afrontar posibles cortes en la desaladora.

El trabajo del Área de Agricultura, junto con el consistorio de forma transversal, se mantiene constante a lo largo del tiempo. Los agricultores son la prioridad, y la comunicación directa con ellos es clave para seguir evolucionando. Finalmente, el alcalde Antonio Bonilla desea que en esta nueva campaña predominen el entendimiento y el crecimiento que acompañen a los productores.