Las primeras promociones de viviendas con alquiler asequible en Alcalá de Guadaíra, en 2026

Alcalá de Guadaíra abre su Oficina de Vivienda, un espacio situado en La Plazuela como lugar de referencia para todos los trámites relacionados con la vivienda en la ciudad. El acto de apertura ha contado con la presencia de la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, miembros del equipo, de Gobierno, los responsables de VIVE, así como representantes de asociaciones vecinales y sindicales, y otros sectores de la sociedad alcalareña.

Desde el Ayuntamiento, en materia de vivienda, Jiménez ha puesto en valor del trabajo que se está realizando porque son actuaciones que representan "una apuesta firme y prioritaria por impulsar la construcción de viviendas asequibles a través de la nueva empresa pública municipal VIVE Alcalá". Entre los proyectos más avanzados figuran un parque de 84 viviendas en régimen de alquiler en cornisa del Zacatín y otra promoción en régimen de venta de más de 100 viviendas en la Avda. Mar Mediterráneo, que serán los primeros en iniciarse en 2026.

Las convocatorias de selección de las personas adjudicatarias de estas promociones de vivienda se realizarán a partir del mes de septiembre del próximo año, siempre a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, y de entre los vecinos de Alcalá de Guadaíra inscritos en el mismo. Toda la documentación está disponible en el portal web del Ayuntamiento y en las Oficias de Atención al Ciudadano.

Estas dos promociones utilizarán sistemas constructivos industrializados, que permitirán reducir los tiempos de ejecución, mejorar la eficiencia energética y aplicar criterios de sostenibilidad ambiental, en línea con los estándares actuales de construcción responsable. Asimismo, a estos desarrollos hay que sumar el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de 600 viviendas en la Unidad de Ejecución 2 de Cercadillos, que ha sido presentado ante el Ministerio de Vivienda y el ICO, para su incorporación en nuevos planes y líneas de financiación en materia de Vivienda. El próximo ejercicio 2026 comenzará la urbanización del sector que se ubicará junto a las nuevas instalaciones deportivas municipales.

Igualmente, se avanza en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda que es el paso previo y requisito indispensable para acceder a una de las viviendas de VIVE, y en una línea de subvenciones para la instalación de ascensores en conjuntos de viviendas en altura, con prioridad para aquellos en los que vivan personas mayores o con problemas de movilidad.

Ana Isabel Jiménez ha expresado que hoy da "un paso más en el desarrollo de la empresa VIVE con la apertura de la nueva Oficina de la Vivienda en este espacio de La Plazuela, y que queremos que sea el motor de todas las políticas de vivienda, pero también un espacio de ayuda activa para los ciudadanos, donde se pongan a su disposición todos los recursos disponibles en materia de vivienda, de subvenciones para la rehabilitación, de tramitación del registro de demandantes y de cualquier cuestión vinculada con la vivienda en la que podamos ser útiles a la ciudadanía".

La alcaldesa ha explicado que uno de los grandes retos "a los que se enfrenta nuestra sociedad en la actualidad es poder ofrecer a todos una vivienda digna. La vivienda se han convertido en uno de los principales desajustes sociales de nuestro país. Desde nuestro Ayuntamiento somos conscientes de esa realidad. No nos resignamos a pensar que es un problema global y que son las administraciones superiores las que tienen que resolverlo. Actuamos desde lo local y lo hacemos de forma decidida, con la que creemos que es la mejor herramienta que podemos poner en marcha: la creación de una empresa pública de vivienda, VIVE.”

“Es un esfuerzo muy importante por parte de nuestro gobierno, pero estoy convencida de que merece la pena porque viene a atender un problema real y que nos demandan los ciudadanos. Frente al problema de la vivienda no nos escondemos y damos un paso firme con un objetivo claro: facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible en Alcalá, con soluciones reales, para todas las personas, porque queremos que nuestra ciudad sea el mejor lugar para desarrollar un proyecto de vida completo “, concluyó.