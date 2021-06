La dirección de IU se desvincula de la posible moción de censura con el PP y Cs en Benacazón

La dirección de IU de Sevilla ha asegurado que no apoya la moción de censura que sus dos concejales en Benacazón se plantean presentar junto a los tres de PP y los dos de Cs si, como han pedido, la alcaldesa socialista, Juana Mari Carmona, no dimite en las próximas horas, tras confirmarse que la fiscalía pide para ella 8 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al haber enchufado, presuntamente, a un ex concejal socialista del municipio en la Mancomunidad del Guadalquivir, cuando ésta asumió el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y al personal municipal adscrito al mismo.

Según ha precisado José María Calado, responsable de Comunicación de IU en Sevilla, la formación está manteniendo reuniones con el PSOE de Sevilla y tiene pendientes otras, con el objetivo de lograr que sea Juana Mari Carmona la que dé un paso atrás y dimita.

Pero, en cualquier caso, aseguran que ni la dirección sevillana de la federación ni la andaluza apoyarían una moción de censura con el PP, que requeriría además la firma de los dos concejales de Cs para llegar a la mayoría absoluta necesaria, ya que el PSOE tiene 6 ediles.

Se da la circunstancia además que desde las elecciones municipales los dos concejales de IU son socios en el gobierno local del PSOE, unos cargos a los que no han renunciado hasta el momento. Su portavoz, Manuel Ortiz, está liberado para su dedicación al gobierno municipal.

Según se recoge en un comunicado difundido a través de redes sociales por el grupo municipal de IU en Benacazón, el caso por el que ha sido procesada la alcaldesa fue denunciado por la propia federación en el año 2018.

Benacazón entra en la Mancomunidad del Guadalquivir en 2009 y se plantea el traspaso de los 4 operarios del servicio de limpieza, si bien uno de ellos rechaza esa posibilidad. Es en ese momento cuando, supuestamente, la alcaldesa propone para el traspaso a D.P.S., que no había trabajado como peón de la basura, pero sí había sido concejal del PSOE entre 1991 y 1999, según el comunicado del grupo municipal de IU.

Tras solicitar y recibir la documentación de la mancomunidad, con los datos remitidos supuestamente por la alcaldesa, la asamblea de IU decidió denunciar el caso ante el juzgado de Sanlúcar la Mayor. Fue antes de las elecciones municipales y del acuerdo con el PSOE, aunque es ahora cuando se ha abierto juicio oral.

La intención del grupo municipal de IU y el PP sería presentar una moción de censura si la alcaldesa no dimite, como le pidió su socio de IU el pasado 7 de junio. Los portavoces de ambos partidos se alternarían en la Alcaldía, en la que estarían un año cada uno, hasta 2023, en un esquema similar al del gobierno IU-PP en La Roda de Andalucía, donde ahora se ha producido el relevo, si bien en mucho menos tiempo y necesitaría, además, la firma y el apoyo al votar al menos de los dos concejales de Cs.

Desde la dirección de IU en Sevilla se insiste en que, en el caso de que esa moción se llegara a presentar, se aplicarían los estatutos de la federación y medidas disciplinarias a los mismos.