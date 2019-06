El PP, Cs y Vox no cierran acuerdo en Bormujos y el socialista Francisco Molina es investido alcalde

Una de las incógnitas de la jornada de constitución de los nuevos ayuntamientos en Sevilla ya se ha despejado. Ha sido en Bormujos, donde en las últimas semanas el PP y Cs, empatados en votos, han estado negociando con Vox para conformar un gobierno alternativo, frente al del PSOE que fue la lista más votada pero que no sumaba con Adelante.

Finalmente, no ha habido acuerdo. Para la investidura, los dos concejales de Vox han votado a su propia candidata, Carmen Cariociolo. Los cinco de Cs y los cinco del PP sí han votado a la candidata popular, Lola Romero, que no ha reunido los once concejales que dan la mayoría absoluta en Bormujos.

El candidato socialista Francisco Molina Haro ha sido investido como representante de la lista más votada en las elecciones y ya ha jurado su cargo. Gobernará en minoría.

De esta forma, se frustra la posibilidad de repetir el esquema de Gobierno de la Junta en este Ayuntamiento sevillano, el único en el que estas tres fuerzas de centro-derecha sumaban, sin necesidad de más apoyos.