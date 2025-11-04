El Arzobispado autoriza que la joven de Benacazón con síndrome de Down sea madrina de bautismo

Noelia Vega es desde este martes más feliz. La joven de Benacazón, con síndrome de Down, podrá ser finalmente madrina de bautismo de un familiar tras permitir el Arzobispado de Sevilla que ejerza tal función, después de que el párroco de dicha localidad se lo negara, al considerar que "no era apta" para ello. Tal oposición ha generado gran polémica en la localidad, hasta el punto de que se han recogido 3.000 firmas contra esta decisión, que fueron presentadas las semana pasada en el Palacio Arzobispal. Una campaña de apoyo que ha tenido sus efectos. El sacramento se celebrará en este pueblo y lo presidirá un sacerdote que no será el párroco.

Las 3.000 rúbricas se presentaron el martes. Dos días despúes el obispo auxiliar, don Ramón Valdivia, se reunía con el padre del niño que se bautizará, primo hermano de Noelia. Un encuentro que discurrió dentro de la cordialidad y donde se expusieron los motivos por los que la joven debía ser madrina de bautismo. La confirmación ha llegado este lunes, cuando, por conversación telefónica, se le autorizaba a desempeñar esta importante función en dicho sacramento, el cual tendrá lugar el 31 de enero.

Así lo ha comunicado el padre de Noelia, Gori Vega, quien ha publicado en redes sociales un comunicado en nombre de la familia en el que ha informado de que "tras todo lo vivido, Noelia será finalmente madrina de bautizo. La ceremonia se celebrará, como debía ser, en nuestra querida parroquia de Benacazón".

"Una victoria para la inclusión"

"Este resultado no sólo representa una alegría inmensa para nuestra familia, sino también una victoria para la inclusión, el respeto y la dignidad de todas las personas con discapacidad. Porque la fe no se mide en capacidades, sino en el corazón, la entrega y el amor que cada persona pone en lo que hace", afirma Gori Vega, quien explica que "queremos dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado, a quienes firmaron, compartieron y creyeron que lo justo debía prevalecer". "Gracias a cada mensaje, a cada muestra de cariño y a todos los que han hecho posible que la voz de Noelia -y de tantas otras personas- sea escuchada", añade.

"Hoy celebramos más que un bautizo: celebramos la fuerza de la unión, la justicia y la fe vivida desde el amor", apostilla.

Este asunto ha saltado a las televisiones nacionales. Los vecinos de Benacazón se habían quejado de que no es la primera vez que surgen discrepancias con el párroco de la localidad, José Antonio Morón, a la hora de celebrar y participar en los sacramentos, lo que ha llevado a varios feligreses a elegir para el bautismo, la confirmación o las bodas otros municipios cercanos.