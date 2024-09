Camas pide más pediatras para cubrir el servicio en todos los centros de salud

El Ayuntamiento de Camas exige a la Junta de Andaucía que el servicio de Pediatría tenga carácter permanente en todos los centros de salud del municipio.

En el pleno celebrado este jueves, una moción presentada por los grupos municipales de PSOE, Vox y Con Andalucía ha puesto de manifiesto que los barrios de Coca, Carambolo y la Pañoleta deben acudir al centro de Camas para recibir asistencia médica infantil.

Según recoge la moción, esta situación afecta a un total de 9.000 personas y se viene repitiendo desde el pasado mes de febrero cuando en los propios centros de salud se informaba de que a partir de ese momento debían trasladarse al centro principal del municipio para recibir la asistencia médica pediatrica.

"Ante noticias tan preocupantes, es nuestro deber reclamar la mejora de la atención publica sanitaria en nuestros barrios y tomar las medidas necesarias para impedir cualquier merma o modificación de los servicios médicos", denuncian los proponentes de la iniciativa.

Durante el debate plenario, se puso, además, de manifiesto que eran los propios centros de salud los que informaban a los usuarios con cartelería y cartas de la imposibilidad de dar citas médicas por falta de personal en las bolsas de empleo.

Para los firmantes de la moción, esta situación estaría "favoreciendo es la sanidad privada excluyendo a los usuarios más humildes, como es el perfil de estos barrios a quienes se les obliga a buscar un transporte para poder ser atendido".

"No es de justicia que un servicio tan básico dependa única y exclusivamente de si un profesional se encuentra o no enfermo o de vacaciones. Tanto el servicio de pediatría como el resto de especializades deben ser servicios públicos fijos y preventivos que permitan hablar de mejorar nuestra sanidad pública y no de conquitar lo perdido", añaden.