La Ronda de Ánimas del Coro de Campanilleros 'Nuestra Señora de la Soledad' recorre las calles de Castilleja de la Cuesta

Ronda de Ánimas de los campanilleros de la Hermandad de Santiago en Castilleja de la Cuesta

Esta semana se ha iniciado la tradicional Ronda de Ánimas del Coro de Campanilleros 'Nuestra Señora de la Soledad', perteneciente a la Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta.

Así, cada noche el coro visita con sus inconfundibles sones diferentes zonas de la localidad, en unos recorridos que tienen lugar de lunes a jueves durante todo el mes de noviembre.

Estas actuaciones dan comienzo cada día a partir de las 21:00 horas, y el dinero recaudado se destinará a proyectos de restauración y conservación del patrimonio de la Hermandad.

Una tradición de más de 250 años

Tal y como certifican los documentos históricos, el Coro de Campanilleros 'Nuestra Señora de la Soledad' cuenta con más de 250 años de antigüedad.

Usando junto a las voces de sus componentes únicamente instrumentos tradicionales como campanillas, triángulos o un cántaro, el coro interpreta cada mes de noviembre las denominadas 'coplas de campanilla', es decir, con métrica y música de las coplas del Rosario de la Aurora, mientras que en diciembre sus integrantes cantan coplas navideñas que llaman ‘pastores’.