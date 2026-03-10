El 40% de los andaluces que padece glaucoma podría no ser consciente de ello

Unas 76.885 personas en Andalucía podrían padecer glaucoma sin ser conscientes de ello, lo que representa aproximadamente el 40% del total de afectados en la comunidad autónoma. Así lo ha advertido la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que se celebra el próximo jueves. La entidad ha subrayado que la enfermedad avanza sin síntomas en sus primeras fases y cuando se diagnostica, la pérdida de visión ya suele ser considerable.

El glaucoma aglutina bajo su nombre a un grupo de enfermedades que pueden causar pérdida de visión y ceguera al dañar el nervio óptico, ubicado en la parte de atrás del ojo. Los síntomas aparecen lentamente y de forma progresiva, por lo que es posible que el paciente no los note. La única forma de saber si se padece glaucoma es mediante un examen completo de los ojos. Aunque la enfermedad no tiene cura, la detección y el tratamiento precoz pueden detener el daño y preservar la autonomía y la calidad de vida de los pacientes.

En Andalucía se estima que alrededor de 192.000 personas sufren esta patología ocular, siendo el glaucoma de ángulo abierto el tipo más frecuente entre la población. La AGAF ha recordado que este conjunto de enfermedades oculares provoca un deterioro progresivo e irreversible del nervio óptico, convirtiéndose en una de las principales causas de ceguera a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud. La asociación, además, ha reiterado su solicitud de que esta patología sea reconocida como enfermedad neurodegenerativa, dado que el daño afecta directamente a las células nerviosas de la retina y al nervio óptico.

"Este reconocimiento permitiría impulsar nuevas líneas de investigación centradas en la regeneración de las células neuronales del ojo, lo que podría abrir la puerta en el futuro a tratamientos capaces de recuperar parte de la visión perdida", ha asegurado Joaquín Carratalá, presidente de AGAF. La entidad considera que clasificar el glaucoma como enfermedad neurodegenerativa facilitaría el desarrollo de terapias innovadoras.

Distribución provincial de afectados

Por provincias, Sevilla concentra 43.881 personas diagnosticadas y se estima que hay 17.552 que desconocen su enfermedad. En Málaga se registran 39.712 casos conocidos frente a 15.885 hipotéticos sin diagnosticar. Cádiz cuenta con 27.853 pacientes identificados y se calcula que tendría 11.084 sin identificar. En Granada hay 21.000 diagnosticados y 8.400 que lo ignoran, según la AGAF. Almería suma 17.204 casos confirmados y tendría 6.882 ocultos. Córdoba presenta 16.951 afectados conocidos y contaría con 6.780 desconocidos. Jaén registra 13.615 diagnosticados frente a 5.446 sin diagnosticar. Finalmente, Huelva cuenta con 11.920 pacientes identificados y 4.768 que no sabrían que lo padecen.

Aunque el glaucoma no tiene cura actualmente, los tratamientos existentes —basados principalmente en colirios, procedimientos con láser o intervenciones quirúrgicas— permiten frenar su progresión en numerosos casos. La AGAF ha destacado que la detección temprana y la adherencia al tratamiento resultan cruciales para controlar la enfermedad. Por ello, la asociación recomienda realizarse revisiones oftalmológicas periódicas, especialmente a partir de los 45 años, edad en la que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar glaucoma.