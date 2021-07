Andalucía descarta el rastreo del Ejército pese al repunte de los casos

Desde la primavera lleva el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades instando a las autoridades sanitarias de los países miembros a reforzar sus sistemas de rastreo. Y lo hace con particular énfasis. La rápida contención de los brotes, durante este periodo de vacunación a gran escala y de aparición de variantes del coronavirus más transmisibles, requiere afinar en la detección del origen de los nuevos casos mediante las pistas que proporcionan los contactos estrechos hasta llegar, idealmente, al positivo cero, al contagiador primigenio. También desde la primavera lleva Andalucía siendo la comunidad autónoma que peores datos ofrece en materia de rastreo. Sin embargo, la Consejería de Salud de la Junta no ha solicitado el refuerzo del Ejército que para tal tarea ya han pedido Cantabria, Castilla y León, Canarias, Baleares, Valencia y Extremadura.

Los epidemiólogos llaman a esta capacidad de rastrear nuevos casos trazabilidad. Un porcentaje bajo de este indicador implica que el sistema no es capaz de identificar las cadenas de transmisión y sugiere un cierto descontrol de los contagios: el último informe del Ministerio de Sanidad señaló para Andalucía un 22,6% de los positivos cazados, un dato ligeramente peor que hace una semana -25,3%- y que hace un mes -39,3%-. En los tres informes, Andalucía fue la comunidad más discreta de España. El jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de Ceuta, Julián Domínguez, considera que los bajos porcentajes en este indicador señalan "una falta de rastreadores, que la gente no te quiere decir la verdad para buscar los contactos o ambas cosas".

Apuntes como el arriba indicado impiden la óptima contención de una pandemia que, pese a la favorable evolución del número de muertes debido a la cada vez mayor población vacunada -9 fallecidos han fallecido esta semana en Andalucía por 17 en el informe de la semana anterior-, no acaba de estar del todo atajada.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado 22 de junio, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, comunicó tres objetivos que la Junta de Andalucía pretendía lograr en los siguientes "siete o diez días". Reducir la incidencia acumulada a 150 -ayer ese indicador fue de 243, que son unos 70 puntos más que los 173 de hace una semana-; bajar a 500 el número de ingresados en los hospitales andaluces -499 enfermos con Covid-19 había ayer frente a los 485 de hace siete días-; y, por último, llegar a una media de 700.000 dosis de vacunas administradas a la semana.

Sólo los hospitales evolucionan favorablemente, en una progresión de ligeros vaivenes diarios. Aunque sin llegar a la saturación de olas anteriores, los epidemiólogos temen que el actual pico de contagios acabe derivando en un incremento de personas enfermas que necesiten hospitalización. Así está ocurriendo ya en Cataluña o Reino Unido, lugares donde la variante delta o india se ha hecho fuerte.

El ritmo de vacunación, además, sufrirá una ralentización en lo venidero. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, anunció la pasada semana que las remesas que lleguen en julio serán "menos de la mitad que en agosto". Cabría cuantificar por tanto la media semanal en 350.000 dosis.

La incidencia, por su parte, no para de aumentar. No siendo ahora la autonomía con los peores datos en ese apartado, un sistema reforzado de rastreadores ayudaría a contener un indicador que, a pesar de perder relevancia en esta fase de la pandemia, pues afecta principalmente a una población joven menos propensa a enfermar gravemente. Sin embargo, preocupa que siga siendo el indicador de referencia en los países exportadores de turistas.