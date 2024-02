El Ayuntamiento inicia la actuación del Plan Local para la Eracis Plus de intervención en zonas desfavorecidas

El Área de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que ha iniciado la actualización del Plan Local para el desarrollo de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social Plus (Eracis Plus), en el que se definirán la actuaciones y medidas locales basadas en un diagnóstico participado de necesidades y oportunidades en zonas desfavorecidas de la ciudad de Cádiz y que responden a los ejes, objetivos y medidas establecidas en la Eracis Plus.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que la Eracis Plus es un programa de la Junta de Andalucía cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus que destinaría casi 3,7 millones de euros a Cádiz entre 2024 y 2028 y la contratación de un total de 18 profesionales del ámbito de la psicología, trabajo social y educación, de los que ya siete se acaban de incorporar y conformarán el grupo motor.

Asimismo, ha recordado que el personal técnico del Área de Desarrollo Local ha participado recientemente en una jornada de formación organizada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía celebrada en Sevilla con el objetivo de abordar aspectos clave para la actualización del Plan Local.

El teniente de alcalde y coordinador del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha explicado que este Plan Local para la Eracis Plus se llevará a aprobación en el Pleno del Ayuntamiento el próximo mes de junio y en el mismo "se recogerá el compromiso de todas las delegaciones municipales para mejorar la calidad de vida y el espacio de convivencia de las zonas identificadas como desfavorecidas en nuestra ciudad"."Estamos seguros de que la coordinación y el trabajo común de todas las áreas del Ayuntamiento nos va a permitir elaborar itinerarios de inclusión sociolaboral para colectivos en riesgos de exclusión en zonas desfavorables y acometer mejoras en las mismas que permitan ganar en calidad de vida de sus vecinos y seguir fomentando el desarrollo social en Cádiz", ha subrayado.