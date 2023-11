Bendodo seguirá en Madrid, aunque añora Andalucía

Alberto Núñez Feijóo ejerce su liderazgo en el PP de un modo muy especial, tan hermético y difuso que tiene a media sede de Génova despistada. Esta es la opinión que han expresado varios dirigentes del PP andaluz después de leer una información del periódico El País, según la cual el malagueño Elías Bendodo, coordinador general del partido, habría pedido a Juanma Moreno regresar a Andalucía, porque se encuentra incómodo en Génova.

Bendodo seguirá en Madrid, en el comité de dirección, aunque con un cargo menor, probablemente al frente de la vicesecretaría de Coordinación Territorial, ya que el responsable actual es Pedro Rollán, ahora presidente del Senado. No obstante, este malagueño de 49 años, amigo del presidente de la Junta, mantiene una relación muy afectiva con Andalucía y, en especial, con la provincia de Málaga, donde viven sus hijos y su actual pareja. Pero todos los consultados coinciden en que seguirá en la dirección nacional y en el escaño en el Congreso.

La estructura que Feijóo creó al llegar a la dirección del PP es, cuanto menos, confusa, ya que hay una secretaria general, Cuca Gamarra, más un coordinador general, Elías Bendodo, y un secretario de Organización, el gallego Miguel Tellado, que es hombre de confianza del presidente para casi todo. Otras decisiones de Feijóo, como la de nombrar portavoz de campaña a Borja Sémper, aumentaron la desconfianza mutua entre todos. Un dirigente andaluz ha culpado a ese reparto coral de responsabilidades de los errores de la campaña de las elecciones generales del 23 de julio, cuando el PP pensaba llegar a Moncloa con apoyos mínimos de Vox.

No es un secreto que Juanma Moreno no quiso que Bendodo marchase a Madrid cuando éste se unió a Feijóo en el congreso del partido de Sevilla. Y que le advirtió, de amigo a amigo, que él no estaba acostumbrado a vivir en la oposición, ya que toda su carrera se había desarrollado al frente de las instituciones, desde su inicio como concejal en el Ayuntamiento de Málaga, con salto a la Diputación, y de ahí a la Consejería de Presidencia.

Feijóo aplazó una crisis pendiente a la investidura de Pedro Sánchez, pero producida ésta, el líder sigue sin dar señales a su dirección, lo que está provocando un evidente nerviosismo entre todos. Todo indica que Gamarra seguirá en la secretaría general, aunque Feijóo nombre a otro portavoz en el Congreso. También debe relevar a Javier Arenas en el Senado, que ejerce de vocero pero de modo provisional.

Una vez que Bendodo se fue a Madrid, Juanma Moreno formuló un nuevo esquema de reparto de poder en el Gobierno andaluz y en el partido. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, coordina a todo el Ejecutivo, mientras que Antonio Repullo se ha hecho con la organización del PP. Aunque hay una rivalidad entre ambos, Juanma Moreno reparte juego entre ambos porque nadie cuestiona su papel. Con ese diseño, Bendodo apenas tendría hueco, de no ser que el presidente provocase una crisis que no está en su mente ni necesita. Eso sí, según varias fuentes, el presidente de la Junta nunca dejaría tirado a quien sigue siendo su amigo.