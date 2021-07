La costa de Cádiz se rebela y descarta cerrar sus playas por las noches

La indicación de la Junta de Andalucía para que los ayuntamientos cierren las playas por las noches parece que no ha calado en la costa de Cádiz. Sólo El Puerto de Santa María, gobernado por el PP, prepara un bando para llevar a cabo esta medida. Ni Cádiz, ni Chiclana, ni las localidades más turísticas de la comarca de la Janda se plantean de momento acatar esta norma, aunque sí han adelantado fuentes municipales que incrementarán los mensajes y la vigilancia para evitar concentraciones y botellones.

El último BOJA insta específicamente a las autoridades municipales a que "en el intervalo horario comprendido entre las 23:00 y las 07:00 del día siguiente, los ayuntamientos deberán tomar las medidas necesarias destinadas al cierre de las playas para cualquier actividad de ocio y esparcimiento". Apunta, que durante el citado intervalo horario, se permitirá sólo la pesca u otras actividades de carácter individual, así como los servicios de restauración instalados en las mencionadas playas, que se regirán por el horario establecido para los mismos". Pero sólo El Puerto hará de momento caso y elabora un bando en el que recordará la prohibición del botellón.

En Chiclana, afirmaban que "seguirán siendo contundentes para evitar aglomeraciones y cualquier conato de botellón, pero tenemos una amplia playa de muchos kilómetros y muchos accesos y eso dificulta un cierre total". "Tenemos que seguir concienciando sobre el buen uso de la playa. Hacemos un llamamiento a los más jóvenes recordándoles que el botellón está prohibido y se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600 euros", recordó Manuel Vera Muñoz, delegado municipal de Policía Local. Así, "Protección Civil ha estado repartiendo folletos informativos" entre la población "concienciando sobre el cuidado de nuestros entornos públicos y naturales. Seguiremos así todo el verano".

En la costa jandeña, la idea es también seguir con la vigilancia contra las concentraciones que terminan en fiestas, pero sin cierre. El alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, no comparte la medida del cierre, al entender que "no tiene mucho sentido, porque a esas horas de la noche hay personas que van a dar un paseo o a hacer deporte a primera hora de la mañana, estando el problema cuando se cierra el ocio nocturno y hay gente que quiere seguir de fiesta, debiendo extremar los controles para evitar situaciones que puedan producir contagios". "Es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo", dijo.En el caso de Vejer, el concejal de Playas, Jaime Flor, apuntó ayer que se seguirá como hasta el momento, con vigilancia para evitar concentraciones, destacando que este año no se está utilizando la costa para hacer botellón. El Ayuntamiento de Barbate aún no se ha pronunciado al respecto.

Críticas desde el Ayuntamiento de Cádiz

Desde el Ayuntamiento de Cádiz consideraban "un sinsentido" el cierre nocturno de las playas, si no va a acompañado de otras medidas. El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, lamentó a través de un comunicado de prensa que la Junta de Andalucía "eche la pelota a los ayuntamientos para así eximirse de sus responsabilidades" en materia de salud pública.

"Ni tenemos recursos para poder vigilar que las personas no bajen a las cuatro playas con las que contamos en esta ciudad, ni tiene lógica alguna prohibir el acceso a la playa pero sí permitir la estancia en otros espacios públicos abiertos como las plazas", apuntaba. "Esta restricción de la movilidad de las personas por las playas no es seria. Lo que está intentando el Gobierno andaluz es echar balones aun sabiendo que los ayuntamientos no tenemos recursos para ello. O la Junta de Andalucía asume su responsabilidad y pone a disposición de las autoridades locales las herramientas e instrumentos necesarios o no se podrá cumplir ésta y otras medidas de seguridad frente al Covid-19".

La concentración de jóvenes se están viendo especialmente en La Caleta durante este verano. Allí la Policía Local actuó en la noche de San Juan y también lo ha hecho en varias ocasiones en la zona de la Victoria cercana al Hotel Playa. En Santa María también suelen concentrarse muchos jóvenes.