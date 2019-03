La Cámara rechaza el inventario de la Junta por incorrecto

La Cámara de Cuentas ha rechazado por varios "incumplimientos" el inventario de bienes y derechos de la Junta de Andalucía. Más allá de estos errores, el inventario muestra qué valor tiene la administración andaluza. La Junta posee inmuebles con un valor calculado de 21.531 millones de euros. Los edificios son su mayor riqueza, ya que otros valores, como acciones empresariales y otro tipo de derechos, hace que el total se eleve a 22.181 millones de euros.

La Cámara de Cuentas reprocha al Gobierno andaluz que en el inventario no figuren las agencias públicas empresariales del sector andaluz y que no haya una correcta actualización de las valoraciones de sus activos. Por estos motivos considera que el Inventario General de Bienes y Derechos (IGBD) no es correcto. El número de registros de propiedades de la administración es de 400.105 inscripciones.