Cáncer de mama: El cribado incluye por primera vez a 109.000 mujeres de 47 a 49 años

"La mayoría de los hospitales públicos y privados de España, en torno al 70%, no tienen acceso a los biomarcadores y, por lo tanto las pacientes no acceden a tratamientos dirigidos"

Doctora Eva Ciruelos: "Solti ha facilitado a 600 mujeres estudios moleculares del tumor"

La doctora Eva Ciruelos, vicepresidenta del Grupo Académico de Investigación Solti, coordinadora la Unidad de Cáncer de Mama en el Hospital 12 de Octubre y de HM Hospitales (Madrid), ofrece claves sobre los avances frente al cáncer de mama.

–¿Cómo valora la ampliación del cribado del cáncer de mama en Andalucía a mujeres más jóvenes y de edad?

–En cáncer de mama no contamos con factores etiológicos, salvo algunas alteraciones genéticas hereditarias que predisponen y que afectan a un 5% de los casos. Para intentar evitar el cáncer de mama se incide en mantener una vida saludable, sin tabaco por supuesto, limitando el consumo de alcohol y con otras medidas que se asocian a su aparición como no ser madre o retrasar la edad de ser madre. Al no existir un único factor de riesgo, la prevención secundaria, a través de cribados, es esencial. Que se amplíe la edad en Andalucía es muy buena noticia. Ojalá adoptaran esta medida en la Comunidad de Madrid, donde el cribado se realiza a las mujeres sólo de 50 a 65 años.

–¿Es una estrategia clave?

–No todas las mujeres requieren realmente de una mamografía a los 40, y lo ideal sería realizar estudios personalizados, pero que no son viables en la actualidad, así que el cribado poblacional es una muy buena solución para la detección precoz.

–¿Qué mujeres deben someterse a mamografía a los 40?

–Las mujeres con mama densa y con antecedentes.

–¿Qué es un biomarcador?

–Los biomarcadores en Oncología son sustancias o características biológicas medibles que indican la presencia de un proceso canceroso en el cuerpo. Estos biomarcadores pueden encontrarse en la sangre, el tejido tumoral o en otros fluidos corporales y se utilizan para ayudar en el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer. Son estudios más costosos a los convencionales, pero que permiten elegir el tratamiento justo que necesita cada enferma eliminando el riesgo de tratamientos equivocados.

–¿Tienen acceso las pacientes?

–No. La mayoría de los hospitales públicos y privados de España, en torno al 70%, no tienen acceso a los biomarcadores y, por lo tanto las pacientes no acceden a tratamientos dirigidos.

–¿Existen biomarcadores para todos los tipos del cáncer de mama?

–No. En la actualidad existen biomarcadores, en ensayo o fuera de ensayo, para aproximadamente el 30% de los tumores.

–El Grupo Académico de Investigación Solti, está muy implicado en el desarrollo de biomarcadores. ¿Puede hablar de sus programas?

–Solti es un grupo colaborativo y académico de investigación. Hemos desarrollado dos proyectos: Agata y Hope para favorecer el acceso de las pacientes a estos estudios. Gracias al proyecto Hope, 600 mujeres de toda España han

accedido a estudios mediante biomarcadores.

–¿Qué permiten?

–Con la colaboración de la industria, y de manera altruista, las pacientes que voluntariamente han accedido a estos programas se han podido beneficiar de estudios moleculares. Los oncólogos en Solti hemos realizado, de manera altruista, estudios con recomendaciones para que las pacientes pueda acceder a tratamientos personalizados y dirigidos al tipo de tumor.

–Esta iniciativa debería contar con fondos estatales y autonómicos.

–Solti, como el resto de grupos académicos de investigación, carece de esos fondos, lo que dificulta su futuro.