El Consejo del Movimiento Ciudadano presagia "conflicto" entre industria y viviendas en la zona de Poniente

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha mostrado este lunes su "preocupación" por los cambios urbanísticos que se producen en la zona de Poniente en Córdoba y que afectan tanto a suelo urbano residencial como industrial, pero que "pueden generar conflictos en un futuro cercano".

Según han expuesto desde la entidad en una nota, "en contra de los objetivos que se planteaban en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ir alejando los crecimientos industriales de las zonas residenciales, dos innovaciones recientemente presentadas pueden provocar un choque de convivencia entre la industria del cobre y los barrios actuales y futuros que la rodean".

En primer lugar, han detallado que "el PAU O-1, que generaría más de 6.000 viviendas entre la Variante este y la Ronda de Poniente, tendría su límite norte pegado a la zona donde está actualmente ubicada la industria del cobre"."En ese caso, son las empresas allí radicadas las que han mostrado su duda sobre que sea lo mejor acercar de nuevo viviendas a fábricas, porque puede generar enfrentamientos ante los problemas para el bienestar ciudadano que se pueden ocasionar", han expresado, para agregar que "aún se está a tiempo de reconsiderar la forma de urbanizar estos suelos en busca del interés mutuo".

En segundo lugar, han citado que "el proyecto de ampliación de Cunext Cooper, ocupando la zona industrial más pegada a la Barriada de Electromecánicas, augura malestar ciudadano, si no se asegura que ese crecimiento no incrementará ruidos, residuos, contaminación en la zona". "El proyecto presentado por Cunext Cooper es interesante para la ciudad, pero no se puede hacer en contra de los vecinos residentes con los que va a tener que convivir", han remarcado, a lo que han apostillado que "la declaración de urgencia en los trámites a realizar no es la mejor forma de tranquilizar los ánimos".

En cualquier caso, el Consejo del Movimiento Ciudadano se brinda para "el desarrollo del diálogo y en busca del máximo consenso posible", para lo cual irá presentando las alegaciones que "sean necesarias a los documentos que se vayan generando".

Así, han aseverado que su objetivo es "evitar la crispación que se pudo originar en la zona de Levante entre el vecindario y la empresa Cosmos", donde "la falta de diálogo provocó un enfrentamiento que se podía haber evitado". "Queremos que se desarrolle la actividad industrial, siempre escasa, a la par que se respeta la calidad de vida de los barrios", han defendido.