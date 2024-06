Un apoyo para blindar la seguridad

SOLTI, grupo líder en investigación clínica del cáncer en España, ha lanzado la última versión de Cyclibtool, una herramienta disponible a través de una web (www.cyclibtool.org), diseñada para ayudar a los clínicos a evitar toxicidades graves o innecesarias en pacientes con cáncer de mama hormonal (RH+). Esta herramienta es crucial para gestionar las interacciones entre los inhibidores de ciclinas CDK 4/6 (ribociclib, palbociclib y abemaciclib) y otros medicamentos que los pacientes puedan estar tomando.

El Dr. Alejandro Falcón, oncólogo médico en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y vocal de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, destaca la importancia de Cyclibtool en la identificación ágil y sencilla de interacciones medicamentosas. “Cyclibtool nos permite identificar las interacciones posibles entre los inhibidores de ciclinas y otros medicamentos que el paciente debe tomar”, explica. Además, la herramienta ha sido actualizada recientemente para no solo identificar estas interacciones, sino también ofrecer alternativas terapéuticas mediante inteligencia artificial. “Si descubres una interacción con algún medicamento que el paciente ya está tomando, la herramienta sugiere una alternativa segura”, añade.

La Dra. Mónica Cejuela, oncóloga médica en la Unidad de Cáncer de Mama del mismo hospital, enfatiza la relevancia de los inhibidores de ciclinas en el tratamiento del cáncer de mama metastásico y su creciente uso en la adyuvancia del cáncer de mama hormonal localmente avanzado. “Los inhibidores de ciclinas se han convertido en el estándar de tratamiento en la primera línea del cáncer de mama metastásico y están ganando terreno en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama hormonal localmente avanzado”, comenta la Dra. Cejuela. Esta creciente utilización subraya la necesidad de herramientas como Cyclibtool para gestionar interacciones medicamentosas y facilitar ajustes de dosis, especialmente en casos donde el ribociclib presenta un mayor riesgo de interacción.

El Dr. Falcón también menciona que Cyclibtool es útil para ajustar dosis, permitiendo adaptar el tratamiento de manera segura y efectiva. “Algunos inhibidores de ciclinas, como el ribociclib, tienen diferentes dosis iniciales y alternativas, lo que permite a los oncólogos ajustar el tratamiento si no hay opciones terapéuticas libres de interacciones”, explica. Por otro lado, la Dra. Cejuela resalta que permite gestionar interacciones con medicamentos comunes como la sertralina y la simvastatina, optimizando el tratamiento oncológico.

La utilidad de Cyclibtool se extiende más allá de los oncólogos. “Esta herramienta también puede ser utilizada por médicos de familia en Atención Primaria, quienes pueden necesitar prescribir medicamentos a pacientes que ya están bajo tratamiento oncológico”, sugiere el Dr. Falcón. Esta característica es vital en el contexto de la atención integral del paciente, donde múltiples profesionales pueden estar involucrados.

Cejuela subraya su potencial para ser utilizado por farmacéuticos hospitalarios. “Los farmacéuticos, que suelen revisar las prescripciones para detectar interacciones, encontrarán en Cyclibtool una herramienta que ahorra tiempo y mejora la precisión”, afirma. En un futuro, su implementación en el sistema de salud podría mejorar la comunicación y colaboración entre oncólogos, médicos de Atención Primaria y farmacéuticos.

La Dra. Meritxell Bellet, Oncóloga sénior del Grupo de Cáncer de Mama y Melanoma del Hospital Vall d’Hebron, y miembro de la junta directiva de SOLTI, es una de las desarrolladoras del proyecto. La experta hace hincapié en que hasta la aparición de Cyclibtool existían herramientas que simplemente nos decían si había o no interacción entre medicamentos, pero “no nos especificaban por qué motivo y por tanto no te permitían interpretar hasta qué punto podías o no administrar o no ese fármaco con seguridad”. “Y, en caso de que te dijera que sí había interacción el oncólogo se encontraba con el trabajo adicional de buscar alternativa y esta alternativa es lo que no proporcionaban las herramientas que teníamos hasta el momento”, aclara.

Según comenta la Dra. Bellet, “Ahora, tras la excelente acogida de nuestra Cyclibtool por parte de oncólogos, farmacéuticos y otros profesionales de la Salud en muchos países del mundo, y siendo conscientes de que toda herramienta online requiere una actualización, el grupo SOLTI ha lanzado recientemente una nueva versión ampliada a más fármacos, de carácter dinámico, multilingüe y en un formato ajustado a los formatos interactivos actuales. La actualización de Cyclibtool ha sido posible gracias la esponsorización de las tres compañías propietarias de los tres inhibidores de ciclinas: Novartis, Pfizer y Lilly.