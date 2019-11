El dueño del Don Ángelo niega conocer a Villén y asegura en la comisión de la Faffe que se trataba de un "bar de copas" y no un prostíbulo

El dueño del prostíbulo Don Ángelo ha sido el primero en comparecer en la comisión de investigación de la Faffe, pero nadie que no estuviera presente ha podido ver su cara. Tras el plante de los ex dirigentes socialistas, José Ruiz ha acudido este viernes al Parlamento donde ha reiterado, en varias ocasiones, que no conoce de nada a Fernando Villén y que su local era "un bar de copas" y no un prostíbulo.

Ruiz ha comparecido, pero su imagen no se ha emitido en los servicios audiovisuales del Parlamento ni, por lo tanto, en RTVA, como estaba previsto. El declarante se ha escudado en el derecho a la propia imagen. La Mesa de la comisión de investigación ha decidido, tras consultarlo con los grupos, concederle la petición, por lo que sólo ha sido posible escuchar su declaración.

El PSOE, que no ha participado en el interrogatorio, se ha mostrado contrario a permitir que no se emitiera la comparecencia o que se tomaran fotografías del dueño del prostíbulo, que ha acudido con un asesor que le iba dando recomendaciones. El hombre, con el pelo cano, muy moreno de piel, ha asegurado que en su local no se ofrecían servicios sexuales, a pesar de que se le ha recordado que mentir en la comisión de investigación supone incurrir en un delito de desobediencia penado con cárcel.

El dueño del Don Ángelo apenas ha esclarecido nada de lo que ocurrió en la noche del 22 de marzo de 2010, cuando se produjo el pago de casi 15.000 euros por parte de Fernando Villén con una tarjeta de la Faffe sostenida con fondos públicos. Ha asegurado que era el propietario del local pero que "iba muy poco", ya que tenía el club a cargo de dos personas, una de las cuales, "Juana M.", era "conocida" de ex director gerente de la Faffe.

"Lo he visto en el ABC y en la televisión, pero no lo conozco", ha dicho Ruiz, que ha recibido un trato muy cordial de los diputados de todos los grupos que se han dirigido a él, es decir, todos menos los socialistas. De hecho, la portavoz de Ciudadanos en la comisión, Teresa Pardo, le ha dicho que no iría en contra "de usted ni de su actividad comercial". "Siéntase en su casa", le ha llegado a decir después de mostrar su "repulsa absoluta" contra la prostitución.

Ha sido Pardo quien le ha preguntado por el "precio de los cubatas y de las botellas en los reservados", pero Ruiz ha negado conocer estos detalles. "A quien le tiene que preguntar es a él", ha dicho refiriéndose a Villén. Sí ha dicho que considera "normal" un gasto que ronde los 15.000 euros en una sola noche, a preguntas del portavoz de Adelante, Nacho Molina.

Ha sido Ángela Mulas, diputada de Vox, quien le ha cuestionado sobre si en el Don Ángelo se prestaban "servicios sexuales", algo que él ha rechazado en varias ocasiones tras protagonizar una situación extraña. Ha dicho en varias ocasiones no entender lo que le preguntaba la parlamentaria gaditana, que le ha dicho a Ruiz que con su comparecencia "da ejemplo" a los políticos que no han declarado.

"Era un bar de copas. Hay discotecas con reservados arriba que cobran más de 14.000 euros. Son apartados y están en privado, pero hay que pagar", ha respondido tras una de estas preguntas sobre los servicios sexuales. También ha negado que los clientes habituales del Don Ángelo fueran funcionarios de la Junta de Andalucía y políticos, tras preguntárselo la diputada de Vox.

Sobre el procedimiento de reintegro del dinero pagado, inicialmente, con tarjeta de la Faffe, ha negado tener conocimiento de la situación más allá de lo que le relataba su encargada, Juana M. "Me dijo que era un señor en quien tenía confianza", ha explicado en referencia a Villén. Según el relato de Ruiz, Juana M. le comunicó que "lo de la tarjeta" ya se habia "resuelto". Se refería al pago en efectivo de los casi 15.000 euros que se había gastado Villén en la noche del 22 de marzo, sin poder asegurar que estuviese acompañado.